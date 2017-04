Feestweek Nieuw-Vossemeer zit bomvol activiteiten

Dit grote theaterspektakel is een van de hoogtepunten van de feestweek van 10 tot en met 16 juni. Ook zoekt de organisatie nog mensen voor het opbouwen en opruimen.

Twee jaar geleden riep Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid inwoners en verenigingen op om het 450-jarig bestaan van Nieuw-Vossemeer niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Jan Knuit, Niek Perdaems, Jos van Treijen, Herman Meijer en Giscard van Tilburg pakten de handschoen op.

Met als resultaat een stichting met enthousiaste leden die samen de schouders eronder hebben gezet zodat er een afwisselend programma staat. In het begin liep de organisatie wat stroef, maar inmiddels loopt het als een geoliede machine. Toch valt de belangstelling donderdagavond in dorpshuis de Vossenburcht de bestuursleden tegen.

Het merendeel van de bezoekers heeft wel op een of andere manier te maken met de organisatie. Voorzitter Jos van Treijen vindt het jammer dat er niet meer mensen zijn komen luisteren. "De beste stuurman staan al wal. Als het tijdens de feestweek maar druk is. Daar draait het om."

Variatie

Aan het programma kan het niet liggen. Dat is ronduit gevarieerd met op zaterdag een visconcours aan de Kreek, een wandeling van twintig kilometer door de polders en als afsluiting een reünie in de feesttent aan de Veerweg. Tussendoor komen commissaris van de Koning Wim van de Donk en burgemeester Ruud van den Belt de week openen.

Die dag worden ook de borden bij het watersnoodmonument onthuld. Wandelingen zijn een rode lijn in het feestprogramma. Verspreid over de week staan er vier op de planning. Opbouwend van twintig tot tachtig kilometer.

Die langste afstand kan donderdagavond niet op ieders enthousiasme rekenen. Een vrouw in de zaal oppert om er een fietstocht van te maken. Dan is de route, die over de Brabantse Wal voert, voor meer mensen toegankelijk.

Programma

Terug naar het programma. Zondag is naast de braderie en een kunstplein in de Joannes de Doperkerk, ook de Brabantse Wal dag. Langs de kreek en in ’t Vossebos staan meer dan honderd ondernemers uit de regio. Voorgaande edities van de waldag trokken volgens wethouder Cor van Geel meer dan tienduizend bezoekers.

De organisatie heeft daar rekening mee gehouden en zegt voldoende parkeergelegenheid rondom het dorp te hebben. Wie benieuwd is naar het échte verhaal van Vossemeer kan die zondagmiddag terecht in de Protestantse kerk.

Maandag staan er voor het publiek geen activiteiten op het programma. Ook dinsdag is relatief rustig met alleen van drie tot negen uur een ‘Business Plaza’ in de feesttent. Daar komen West-Brabantse ondernemers samen. Volgens de organisatie zijn er nog plaatsen beschikbaar.

Spektakel

Halverwege de week, op woensdag, kunnen de wandelschoenen weer aangetrokken worden. Om zeven uur ’s morgens vertrekken liefhebbers voor een tocht van 50 kilometer. In de feesttent is die middag muziek, spel en vermaak voor ouderen, gevolgd door de Grote 450 Quiz in de avond.

Hoogtepunt van de week is toch wel het Spektakel van Nieuw-Vossemeer op donderdagavond. Een theatrale voorstelling over de geschiedenis van het dorp. Voor de jeugd is er een vrijdag een feestdag met verschillende activiteiten op de scholen en in het dorp.

Aansluitend is er een feestavond. Op deze avond vertrekt ook een bus naar Antwerpen voor de tachtig kilometer wandeltocht. De week eindigt zaterdag met een uitgebreid programma: een boergondisch ontbijt, highland games, een roofvogelshow, de trekking van 450 loterij, een barbecue en een feestavond met feestband Storm.

Het volledige programma van dag tot dag: www.stichting450.nl.