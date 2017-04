Geen bekeuring voor stoepkrijtende kinderen

Dat laat burgemeester Frank Petter weten op vragen van de VVD-fractie. Onlangs kwam in het nieuws dat in veel gemeenten stoepkrijten verboden is, omdat in de algemene plaatselijke verordening staat dat het strafbaar is om andermans eigendom te bekladden.

Ook in de APV van de gemeente Bergen op Zoom is een zogenaamd plak – en kladverbod opgenomen, waarin staat dat het verboden is om een openbare plaats of een gedeelte van een pand te bekrassen of te bekladden.

Bekeuringen

"Het artikel is niet bedoeld en wordt ook niet gebruikt om het stoepkrijten door kinderen aan te pakken", aldus burgemeester Petter.

"Bovendien is stoepkrijt – in tegenstelling tot bijvoorbeeld graffiti – na één regenbui al weer weggespoeld. Er worden dus geen bekeuringen uitgeschreven voor stoepkrijten en er wordt ook niet anderszins handhavend opgetreden tegen kinderen die stoepkrijten op stoep of fietspad."

Bij een volgende herziening van de APV wordt overwogen of dit nog opgenomen moet worden, zodat stoepkrijten door kinderen niet langer onder de werking van dit artikel kan vallen.