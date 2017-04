‘Slimme’ prullenbak krijgt versterking in strijd tegen zwerfafval

De gemeente gaat, in navolging van de pilot uit 2016, het aantal Big Belly persafvalbakken in de binnenstad uitbreiden van drie naar twaalf stuks. Het afgelopen jaar werden bij wijze van proef drie extra grote afvalbakken in de binnenstad geplaatst en dat is zo goed bevallen dat er nu dus negen afvalbakken bij gaan komen.

Rommel in de straten door uitpuilende afvalbakken en nergens een prullenbak waar je zelf je afval nog kwijt kan. Het is een vaak gehoord probleem, maar daar wil de gemeente Bergen op Zoom verandering in gaan brengen. Vorig jaar heeft de gemeente zogenaamde ‘slimme’ afvalbakken geplaatst in de binnenstad van Bergen op Zoom, onder andere op de Markt.

De prullenbakken zijn niet alleen veel groter waardoor er meer afval in gegooid kan worden, maar via het internet kunnen ze ook zelf laten weten wanneer ze vol zitten zodat ze geledigd worden.

Voordelen

"Doordat we tijdig een melding van een volle afvalbak krijgen komen overvolle bakken niet meer voor", aldus wethouder Patrick van der Velden. "De kans op rondslingerend afval rond afvalbakken wordt hiermee sterk verkleind."

De slimme kliko kan een heel weekend overbruggen, dus op zaterdag en zondag zijn er volgens de wethouder geen overvolle bakken. Dat komt mede doordat de afvalbak het afval samenperst waardoor de capaciteit enorm toeneemt. Zo past er vijf keer zoveel in een Big Belly dan in een reguliere bak.

"De Big Belly is ook gesloten en dus is afval niet bereikbaar voor vogels (meeuwen) en katten. Dit gaf in het verleden nogal wat overlast door rondslingerend afval."

Initiatieven

Van der Velden stelt dat de komst van de Big Belly geen negatieve effecten heeft gehad op het zwerfvuil en daarom komen er dus negen kolossale afvalbakken bij. "De uitbreiding zal in de week van 17 april uitgevoerd worden. Wij blijven hiermee streven naar nieuwe mogelijkheden voor een schonere (binnen)stad."

De gemeente wil tevens in 2017 onderzoek doen naar de mogelijkheden om ondernemers te betrekken bij het schoon houden van de binnenstad.

"Als ondernemers ambassadeur worden van Nederland Schoon en als men bijbehorende afvalbakken met de bedrijfsnaam erop gaan gebruiken, resulteert dit in een nog schonere binnenstad."