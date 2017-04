Meisjes van Maria Regina winnen scholenvoetbaltoernooi

Dit toernooi werd georganiseerd door sportcoaches Lieke van Dongen en Ivo Boluyt. Het sportevenement is bedoeld om kinderen bewust te laten bewegen. En het ging er enthousiast aan toe. De ontknoping op het voetbalveld was reeds voorzien door een van de voetballers.

"Kinderen bewegen minder dan ooit. Steeds vaker wint de iPad het van verstoppertje spelen of lekker in een boom klimmen. Daarom zijn we ook dit jaar weer heel blij met zo veel jonge sportievelingen", laat sportcoach gemeente Steenbergen Lieke van Dongen weten.

De motivatie loog er niet om. Maar dat komt ook, omdat veel leerlingen reeds in een voetbalclub trainen. Dan ga je al een beetje naar professioneel spelen toe. Neem de winnende meisjes van basisschool Maria Regina uit Steenbergen.

Samenspel

Jinx Langenberg: "Het gaat bij mij om het samenspel. Ik speel bij SC Welberg en speel er al zeven jaar." In al die jaren heeft ze zich kunnen ontwikkelen in het voetbalspel. "Ik vraag nu meer om de bal", laat ze weten. Haar teamgenootje vanuit Maria Regina is Tessa van Hassel. Zij speelt ook bij SC Welberg.

Tessa: "Het gaat mij ook om het samenspel en de energie die je erin steekt." Bij navraag blijkt dat het hele elftal van Maria Regina wekelijks op het voetbalveld staat. 10 van de 11 meisjes trainen bij SC Welberg en één, Kiki Heshof, speelt bij VV Steenbergen. Het zijn echte sportdames.

Voorgevoel

Bij de jongens was het heel even spannend in de finale. Er werd gelijkgespeeld, dus dat betekende penalty’s nemen. Na afloop springt Arjan Dogge van basisschool Merijntje uit Nieuw-Vossemeer een gat in de lucht. "God spreekt de waarheid!", roept hij een aantal keer met zijn handen hoog in de lucht.

Voordat ze moesten spelen kreeg hij een duidelijk gevoel. Arjan: "Ik had een gevoel van tevoren. Ik dacht, het wordt gelijkspel en bij de penalty’s gaan we winnen." Arjan Dogge kreeg gelijk. Zijn fijngevoelige intuïtie had reeds voorzien dat ze zouden gaan winnen. Dat leidde naar zijn overwinningskreet: 'God spreekt de waarheid'.

Boe-geroep

De uitslag werd bekendgemaakt door sportcoach Ivo Boluyt. Bij de uitreiking van grote zilveren bokalen wordt iedere deelnemende school genoemd. Tussendoor stopt de sportcoach even. Ivo: "Willen jullie even stoppen met het boe-geroep." Hij vindt het niet prettig dat tijdens het noemen van de uitslag andere scholen worden uitgejouwd.

Er wordt geen volledig gehoor gegeven aan de correctie. Sportief en onsportief gedrag blijkt van alle tijden en hoort bij alle leeftijden. De uitslag die de sportcoach noemde is als volgt. Op de eerste plaats bij jongens basisschool Merijntje, gevolgd door Gummarus, Maria Regina, Groen van Prinsterer, Pius X, De Nieuwe Veste, De Zonneberg en de Regenboogschool.

Op de eerste plaats bij meisjes basisschool Maria Regina, tweede plaats Gummarus, derde plaats Groen van Prinsterer, gevolgd door Merijntje, De Zonneberg en de Petrus & Paulusschool.