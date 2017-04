Parkeerbeheer presenteert elektrische scanauto

De wagen heeft op het dak een unit met daarin een grote hoeveelheid camera’s die in korte tijd alle kentekens in een straat kan scannen.

Op deze manier kan Parkeerbeheer sneller en efficienter controleren of een automobilist wel of geen parkeergeld heeft betaald. De nieuwe wagen rijdt vanaf donderdag rond, overigens wil dat niet zeggen dat de normale parkeerwacht verdwijnt.

De noodzaak voor de handhavings- en toezicht scanauto ontstond in 2014 toen bekend werd dat de Chipknip afgeschaft ging worden per 1 januari 2015. "Veel van onze parkeerautomaten werkten met Chipknip", vertelt wethouder Yvonne Kammeijer (Parkeerbeleid).

Moderniseren

Daarom besloot de gemeente Bergen op Zoom om de boel te moderniseren en te digitaliseren. Het straatparkeren werd kentekenparkeren en er kwamen nieuwe automaten waarbij je met een pinpas kon betalen.

In 2016 werd een begin gemaakt met alle papieren vergunningen om te zetten naar digitale vergunningen en sinds begin dit jaar is alles digitaal.

Logische stap

"De laatste logische stap is dan om handhaving en toezicht ook te digitaliseren", stelt de wethouder. Ze had echter wel een voorwaarde: "Ik ben tevens wethouder van duurzaamheid, dus het moest een elektrische auto worden."

De gemeente heeft een visie opgesteld als het gaat om duurzaamheid en wil daarin zelf het voorbeeld geven. "Deze auto gaat veel rondrijden dus hij moest geen lawaai maken en emissieloos zijn." En dat is gelukt.

Boete

Mike Schenk, bedrijfsleider Parkeerbeheer, legt uit hoe de scanauto werkt: "De camera’s scannen kentekens en die worden opgeslagen in de zogenaamde back-office. Daar wordt bekeken of de auto rechtmatig geparkeerd staat. Heeft de eigenaar bijvoorbeeld en vergunning of is er netjes betaald voor het parkeren?"

Is dat het geval, dan is er niets aan de hand. Heeft de auto niet het recht om daar te staan, dan wordt na een paar minuten nogmaals bekeken of de auto terecht geparkeerd staat. "Misschien was de bestuurder nog onderweg naar de parkeermeter", verklaart Schenk die tweede controle.

Negatief

Valt ook die tweede controle negatief uit, dan komt er een melding bij de 'oude' parkeerwachten. Zij gaan dan ter plaatse om nog een derde controle uit te voeren en als ook daaruit blijkt dat men niet betaald heeft, dan wordt er dus een overtreding geconstateerd.

Het briefje onder de ruitenwisser verdwijnt in de oude vorm, want voorheen kreeg je meteen de boete uitgeprint en wel op je voorruit. "Nu wordt dat een standaard berichtgeving waarin staat dat je in overtreding bent. De mensen krijgen dan thuis de boete toegestuurd."

BOA's

De parkeerwachten of BOA's zijn dus zeker niet overbodig door de nieuwe scanauto. Daarnaast zijn deze Buitengewoon Opsporingsambtenaren opgeleid voor BOA-taken, ze zullen misschien minder bezig zijn met het parkeerbeleid maar hebben daardoor meer tijd om zich bezig te houden met bijvoorbeeld drugsdumpingen in het buitengebied of zwerfafval.

Dat klinkt burgemeester Frank Petter (Handhaving) als muziek in de orde. "Als er klachten over de openbare ruimte zijn, dan gaat het vaak over rommel in de straten. Als BOA’s daar meer voor ingezet kunnen worden, dan is dat mooi meegenomen."

Zo gaat niet alleen Parkeerbeheer er op vooruit, maar ook de leefbaarheid van Bergen op Zoom.