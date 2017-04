Officiële start van appartementencomplex Havenstaete

"Dat was leuk, dat had ik nog nooit gedaan", vertelt Van Loon enthousiast als ze met haar handtas weer uit de graafmachine klimt. Over driehonderd werkdagen moeten de 25 appartementen helemaal klaar zijn. Inmiddels zijn er al 23 appartementen verkocht, 1 in optie en 1 appartement is nog te koop.

"Het is een uniek project, omdat twee initiatiefnemers zelf naar de gemeente zijn gestapt omdat ze een appartementencomplex wilden bouwen", vertelt Desiree van Loon.

"Uiteindelijk is er vijf man bij het project betrokken, maar zij merkten toch dat ze professionele hulp nodig hadden." Die hulp werd geboden door Aannemersbedrijf Van Agtmaal die de daadwerkelijke realisering van het complex op zich neemt.