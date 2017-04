Zanger Edwin Rutten en Marinierskapel geven kinderen muziekles

Verdeeld over twee concerten in Theater de Maagd nam Rutten de kinderen aan de hand mee door de wereld van muziek. Zo werden er liedjes gezongen, er werd gedanst en er werden alvast instrumenten uitgekozen voor volgende week.

De benedenzaal van De Maagd stroomde vol met kinderen uit groep 5 van de verschillende basisscholen in Bergen op Zoom, maar ook juffen en meesters namen plaats in het theater want cult-held Edwin Rutten (Ome Willem) zou die dag de kinderen wat muzikale kennis bijbrengen op een manier zoals alleen Ome Willem dat kan.

"Ome Willem is natuurlijk van mijn tijd", vertelt Natascha van Wees, teammanager Educatie van het Cultuurbedrijf. "De kinderen kennen hem helemaal niet, maar toch vinden ze het geweldig." Als iedereen z’n plekje heeft gevonden komt eerst de Marinierskapel het podium opgelopen en met de eerste noot die ze spelen is de hele zaal stil.

Spelenderwijs

Het tegenovergestelde gebeurt wanneer Edwin Rutten het podium oploopt. "Zijn er ook muzikale meisjes in de zaal?", vraagt hij zich hardop af. De kinderen gaan uit hun dak. De meiden gillen hard en de jongens misschien nog wel harder.

"Weten jullie dat deze kapel voor koningen en koninginnen speelt en ze reizen de hele wereld over. Wie van jullie wil ook in deze kapel spelen?" Nog nooit gingen de vingers zo snel de lucht in, iedereen wil muziek maken voor koningen. Maar, niet iedereen speelt al een instrument blijkt later.

Voor de schooljeugd heeft de Marinierskapel een speciale voorstelling voorbereid: een interactieve muzikale reis, waarbij de verschillende instrumenten en muziekstijlen geïntroduceerd worden. Zelfs een wedstrijdje snel-meeklappen op de Horlepiep, een steeds sneller wordende Matrozendans, staat voor de kinderen op het programma.

Muzikale reis

Al bij het eerste nummer zingt iedereen uit volle borst mee om te laten horen hoe goed ze op school al hebben geoefend. Daarna legt Rutten van alles uit over muziek en over de instrumenten. "Hoe kleiner, hoe hoger en hoe groter, hoe lager", leert hij de kinderen en dat kan hij dankzij de Marinierskapel meteen laten horen met een piccolo en een tuba.

Hij legt het verschil uit tussen houtblazers, koperblazers en slagwerk en vertelt ronduit over de hobo’s, trombone, trompetten, saxofoon, dwarsfluit, hoorn en tuba’s. Natuurlijk is de voorstelling niet alleen educatief. Er moet gelachen worden en gedanst.

De muzikale tijdreis begint 2000 jaar geleden bij de Romeinen, langs de Gregoriaanse muziek naar de middeleeuwse klanken en de fuga. Van Azië naar het Midden-Oosten en van Rusland naar Brazilië. De kinderen kunnen niet meer op hun stoel blijven zitten, maar gelukkig hoeft dat ook niet.

Samen Muziek Maken Geblazen

Na een uur is het voor de kinderen weer tijd om naar school te gaan, maar niet voor Cees Meijer de kinderen heeft uitgenodigd om op woensdag 19 april langs te komen op het CKB. "In het kader van het project Samen Muziek Maken Geblazen is deze voorstelling inclusief lespakket samengesteld voor de basisschoolleerlingen van groep 5 uit de regio Bergen op Zoom", vertelt Meijer.

"Maar, op woensdagmiddag 19 april mogen ze zelf een instrument uit het harmonie-orkest in de praktijk uit te proberen. Alle instrumenten die besproken zijn, hebben wij voor ze klaarliggen. Al verwacht ik niet dat kinderen kiezen voor de buisklokken."