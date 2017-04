Leerlingen De Veste leren spelenderwijs tijdens Nationale Buitenlesdag

Hierbij worden scholen uitgedaagd om lekker met de kinderen naar buiten te gaan en om tenminste één les buiten het klaslokaal te geven. Voor de dolfijnengroep van De Veste ging het om de rekenles. Juf Ludy vindt het heerlijk: "Het is voor deze groep ontzettend leuk, want die zijn graag bezig."

Acht kinderen zijn dinsdagochtend druk in de weer op het schoolplein van SBO de Veste in Tholen. Volgens juf Ludy hebben ze wel vaker buiten les, maar dit is de eerste keer dat de school officieel meedoet aan de Nationale Buitenlesdag.

Rekenles

Een tweetal kinderen is met grote meetlatten het schoolplein aan het opmeten en een ander groepje probeert met K’NEX een zo’n lang mogelijk sliert te maken naar de andere kant van het schoolplein. Een groepje van vier kinderen is bezig met een dobbelsteen. "Het aantal ogen dat ze gooien, mogen ze aan stoeptegels inkleuren", legt de juffrouw uit.

De kinderen zijn officieel bezig met een rekenles, maar omdat de vorm afwijkt van de normale manier zien ze het steeds meer als spelen. "We laten ze nu bijvoorbeeld ervaren wat een meter is door ze op pad te sturen met zo’n meetlat. Dat komt overeen met wat we normaal doen, maar dan zitten we in de klas."

Lezen

De dolfijnengroep is niet de enige groep die naar buiten mocht, ook de zeesterren, zeeleeuwen en de orka’s mogen gedurende de dag een les buiten volgen. De bovenbouw ging zelfs van het plein af. De ene groep speelde Lentebingo en de andere kreeg een spellingsles buiten.

De dolfijnengroep mocht ’s middags ook nog een keer naar buiten om voor zichzelf te lezen. "Ze mogen dan zelf bepalen hoe en waar ze gaan lezen. De één wil op het klimrek lezen en de andere op een stoeltje. Vorig jaar hadden we een grote tent staan en toen gingen veel kinderen daarin lezen", vertelt de juf.

"De kinderen hebben niet in de gaten dat ze aan het rekenen en lezen zijn, maar zo laat je zien dat je ook kan rekenen zonder boeken." Na een half uurtje moeten de kinderen weer opruimen en plaats maken voor de volgende groep die buiten gaat ‘spelen’.

Buitenlesdag

Voor De Veste is dit de eerste keer dat ze meedoen aan de Buitenlesdag. "We hadden er eerder nooit van gehoord", vertelt Harriet van den Dool, leerkracht van De Veste. "Maar naast dat het ontzettend leuk is om te doen, past het ook erg bij wat we als school doen."

Zo heeft De Veste in het verleden meegedaan aan het project sCool, waarbij scholen aandacht besteden aan bewegen, gewicht en voeding, weerbaarheid en motorische vaardigheden. "We hebben veel aandacht voor gym en het stimuleren van bewegen bij jongeren. De kinderen zijn op het plein actief, maar we willen dat ze ook daarbuiten actief zijn."

De komende week gaat de school starten met het schoolfruitprogramma, waarbij kinderen in de ochtend alleen fruit of groenten mogen eten. "We proberen aandacht te schenken aan wat gezond is, want alles mag, maar niet elke dag."