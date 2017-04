Hoogerheide finishplaats Ster ZLM Toer

De tweede etappe van 188 kilometer start die dag op Tholen en zal na een omloop op de Brabantse Wal en drie extra ronden door de gemeenten de finale kennen op de Huijbergseweg in Hoogerheide.

Het peloton wacht op de bewuste 15 juni een pittige ronde door het gebied waar Brabant en Zeeland elkaar kussen. De start is om 11.30 uur in Tholen-stad. In 85 kilometer doen de renners Oud-Vossemeer, Sint Philipsland, Anna Jacobapolder, Sint-Annaland, Scherpenisse en Poortvliet aan, waarna zij via de Oesterdam richting de Brabantse Wal rijden.

Daar maken ze een omloop van 53 kilometer langs Bergen op zoom richting de gemeente Steenbergen om vervolgens via, Kruisland, Wouw en Wouwse-Plantage af te zakken richting de gemeente Woensdrecht waar de finale plaatsvindt.

Parcours

De renners worden rond 14.40 uur voor een eerste doorkomst op de finishlocatie aan de Huijbergseweg in Hoogerheide verwacht. Vanaf daar rijden zij nog drie omlopen van zestien kilometer richting Calfven, de Langeweg, Nieuweweg, Koeleweg, Laagstraat en Middelstraat in Ossendrecht.

Via de Molenbosstraat en Putseweg gaat het parcours verder richting de Abdijlaan en wordt in Huijbergen de draai terug over de Huijbergseweg richting de finish in Hoogerheide. De lokale ronde wordt drie keer verreden voordat de 188 kilometer lange etappe ten einde komt.

Hoge verwachtingen

Wedstrijdvoorzitter Anton Ganzeboom heeft hoge verwachtingen van de etappe van Tholen naar Hoogerheide.

"We zijn blij dat we opnieuw een mooi parcours voor kunnen leggen aan het peloton, waarbij verschillende type renners voor hun kansen kunnen gaan. Te beginnen met een mooie proloog voor de specialisten in Westkapelle en we zijn ook erg benieuwd naar de ontwikkelingen in de etappe van Tholen naar wielerdorp Hoogerheide", liet hij tijdens de perspresentatie van de Ster ZLM Toer weten.

Wielercomité

Wethouder Hans de Waal is er trots op dat de gemeente opnieuw een wielerevenement mag verwelkomen. "De Ster ZLM Toer is vergelijkbaar met de Eneco Tour met veel internationale toppers aan de start."

Anders dan bij de Eneco Tour ligt de organisatie niet in handen van de gemeente, maar dit keer draagt Wielercomité Woensdrecht met ondersteuning van de GP Adrie van der Poel zorg voor de organisatie. Ook zal het parcours niet afgesloten worden, maar rijden de renners onder politiebegeleiding.

Winnaars

De Ster ZLM Toer, ook bekend als de GP Jan van Heeswijk, bestaat al sinds begin jaren zeventig, al heeft ZLM verzekeringen pas in 2011 zijn naam aan de etappekoers verbonden.

Onder meer Sep Vanmarcke, Andé Greipel en Philippe Gilbert schreven de Toer al eens op hun naam. Vorig jaar bleek ook Wout Van Aert, normaal gezien in het veld de grote uitdager van Mathieu van der Poel, goed uit de voeten te kunnen op het veelzijdige parcours van de Ster ZLM Toer.

De Ster ZLM Toer is overigens niet te verwarren met de beloftewedstrijd ZLM Tour, dat zich niet alleen op een andere leeftijdscategorie richt, maar ook een andere schrijfwijze kent.