Heide, stuifduinen én wielerfaciliteiten in Ossendrechts bos

In maart moet het nieuwe wielerparcours van het regionaal opleidings- en trainingscentrum voor de wielersport bij het ZuidWestHoek College klaar zijn.

Daarvoor wordt een stuk naaldbos omgevormd tot een attractief heide- en zandduinenlandschap met uitdagende trainingsfaciliteiten voor zowel wegrenners, mountainbikers en veldrijders. Letterlijke hoogtepunt vormt de Col du Martin, een ruim zes meter hoge klim over de herstelde zandduinen.

Stuifduinen

De werkzaamheden aan het nieuwe wielercentrum zijn inmiddels al in volle gang. Half januari is gestart met het kappen van een groot stuk naaldbos achter het ZuidWestHoek College.

“Het perceel van zo’n 5,5 hectare bestond voornamelijk uit droog naaldbos, maar van oorsprong was dit een heidegebied met stuifduinen. Dat willen we weer terugbrengen”, verklaart projectleider Sven Willemsen.

De gemeente heeft de oorspronkelijke situatie van het heidegebied in kaart gebracht. Dat betekent dat de afgevlakte heideduinen weer terug opgehoogd zullen worden tot een hoogte van ruim 25 meter.

Ook zal de Calfvense Bosloop, die nu nog om het perceel wordt geleid, weer als een echt riviertje over de heide meanderen.

Klimmetje

Daardoor ontstaat niet alleen een aantrekkelijk stukje natuur, maar ook een ‘speeltuin’ voor wielerfanaten. De heide en stuifduinen worden omringd door een verhard parcours van in totaal 1300 meter, dat zal dienen als trainingsrondje voor wegrenners.

“Een pittig rondje”, weet Stan Jansen van RSC De Zuidwesthoek nu al te vertellen. Wie vanaf de oprit van het ZuidWestHoek College het bos inrijdt zal in eerste instantie getrakteerd worden op een afdaling.

“Maar daarna gaat het scherp de bocht om, waardoor je bijna stilstaat als je aan de klim begint. Daar hebben we expres om gevraagd, want er zijn in Woensdrecht maar weinig korte bochten om te oefenen”, licht Jansen toe.

Ook het klimmetje belooft een goede oefening te worden. Vanaf stilstand moeten de renners zo’n zes meter omhoog klimmen, waarbij zij ook nog eens een deel kasseien onder de wielen te verwerken krijgen.

Oefenterrein

Het middenterrein wordt een oefenplaats voor mountainbikers en veldrijders die hun techniek willen bijschaven. Wethouder Martin Groffen spreekt niet van een parcours maar van faciliteiten.

“Denk aan boomstammen om overheen te springen, een trap of bijvoorbeeld een boom om kort omheen te draaien. Daarom laten we een aantal markante bomen juist staan.”

Bijkomend voordeel van het gebruik van het middengebied als oefenterrein is volgens projectleider Willemsen dat de heide daardoor minder snel dicht zal groeien. “Zo blijft het een combinatie van heide en stuifduinen.”

Col du Martin

Het middenterrein zal echter pas in september gebruikt kunnen worden, zodat eventueel broedende vogels niet gestoord zullen worden. Het verharde wegparcours is juist bedoeld voor trainingen van maart tot aan september.

De gemeente denkt nog na over het gebruik en het beheer van de trainingsfaciliteiten. “Het moet in ieder geval geen wildgroei aan gebruik worden, want we zitten hier met kwetsbare natuur”, aldus Groffen, die door zijn collega Hans de Waal verrast werd met de naam die het college voor het klimmetje in het wegparcours had bedacht.

“Daarvan hebben we besloten om die Col du Martin te noemen, naar het feit dat Martin (Groffen, red.) zich zo heeft ingezet voor de realisatie dit wielercentrum.”