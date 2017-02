Wethouder Van der Weegen is kritiek raadsleden beu

Als voorbeeld noemt hij de bomenkap op de Bergse Plaat, waar de populieren aan de Lamsoor en Poppendijke plaatsmaken voor eiken en elzen.

Dat kwam het college op kritiek te staan van diverse partijen. “Er wordt meteen gehakt, maar uiteindelijk zijn het college én de gemeenteraad samen verantwoordelijk voor het bestuur van deze stad”, stelt Van der Weegen.

Groenste Stad

De kritiek op de bomenkap was niet mals. Annette Stinenbosch (CDA) riep het college op om af te zien van de kap en de populieren te behouden. Peter van den Ouden (GroenLinks) ging zelfs nog een stapje verder en vond dat Bergen op Zoom haar titel als Groenste Stad van Europa maar zou moeten inleveren, vanwege het kappen van de bomen.

Wethouder Patrick van der Velden lijkt dat laatste geenszins van plan. “Een groene stad gaat juist over de vraag: hoe beheer je je stad en haar groenstructuren. In het geval van de Bergse Plaat gaat het om populieren die ooit gepland zijn juist omdat ze snel groeien en snel volwassen zijn."

"Nu de wijk wat ouder is, is het tijd om over te gaan op bomen die wat langer blijven staan dan het waaiboomhout. Daarom kiezen we nu voor eiken en elzen, die de groene structuur op de Bergse Plaat blijven vormgeven”, legt hij uit.

Communicatie

Van der Velden geeft toe dat de gemeente op het gebied van communicatie wellicht nog meer had kunnen doen.

“Laat ik voorop stellen dat we al veel gecommuniceerd hebben: we hebben overleg gehad met omwonenden en de wijkcommissie, de commissie heeft een informatieavond over de bomenkap belegd en er heeft een artikel in het wijkblad gestaan. We hebben de buurt dus goed betrokken, maar we merken dat dit soort laantjes een bredere wijkfunctie hebben. Mensen komen hier joggen of laten de hond uit. De communicatie moet dus verder dan alleen de directe omwonenden”, beseft hij.

Van der Velden denkt er daarom over na om in het vervolg met informatieborden ter plaatse extra uitleg te geven over groenwerkzaamheden

Veroordeling

Maar ook met een betere communicatie vreest GBWP-collega Arjan van der Weegen ervoor dat de storm niet zomaar gaat liggen.

“Het is wel een punt van zorg als ik zie hoe politieke partijen de laatste paar maanden reageren en het college meteen op de vingers tikt. Het college en de raad besturen samen de stad. We stellen samen het beleid vast. De besluiten zijn van ons allemaal. Waarom dan toch steeds die veroordeling richting het college”, vraagt hij zich hardop af.

Of het verkiezingsretoriek is, weet Van der Weegen niet.

“Ik ga ervan uit dat de partijen vanuit hun achterban en betrokkenheid bij de stad kritische vragen stellen. Dat mag ook best, maar dat kan ook gewoon via een telefoontje naar de betrokken wethouder. Dan kunnen we uitleggen dat het onderdeel is van het beleid dat we samen hebben vastgesteld. En als men het er niet mee eens is, kunnen we best nog eens opnieuw naar dat beleid kijken.”

Volgens de wethouder raakt de kritiek niet alleen het college, ook anderen die bij het beleid betrokken worden. “Dat gaat vaak over vrijwilligers die met hard voor hun buurt betrokken zijn. Dit is niet goed voor hen, voor het college en voor de stad.”