Interkerkelijk Mannenkoor op televisie bij Nederland Zingt

Op 14 februari staan de opnamen gepland in de Grote of Sint-Jans Kerk van Schiedam. Oprichter en dirigent Mark Westdorp is met zijn koor druk bezig met alle voorbereidingen. De data van de uitzendingen zijn nog niet bekend.

Wat in 2013 begon als een projectkoor, is in enkele jaren uitgegroeid tot een volwaardig mannenkoor met 42 leden. Inmiddels heeft het mannenkoor al verschillende concerten gegeven met als hoogtepunt de vorig jaar uitgevoerde Passie- en Paascantate.

Dit kon natuurlijk niet onbekend blijven maar toch waren dirigent, bestuur en koor verrast toen er op 14 december 2016 een officiële uitnodiging kwam om mee te werken aan een tv uitzending van Nederland Zingt.

Enthousiasme

De 30-jarige musicus en dirigent Mark Westdorp was enkele jaren geleden in contact gekomen met Martin Zonnenberg. Hij is de belangrijkste organisator van ‘Nederland Zingt’ en zelf ook een bekende organist en dirigent. Mark Westdorp: "Begin december vorig jaar belde hij me op met de vraag hoe het met IMT ging en of hij wat opnames mocht beluisteren."

Westdorp stemde daarin natuurlijk toe maar was toch wel erg verrast toen er 14 december al een officiële uitnodiging kwam. "Bestuur en koor waren net zo enthousiast, blij en verrast als ik, zodat we besloten er helemaal voor te gaan."

Inmiddels is in overleg het programma vastgesteld en met een jeugdkoor en andere musici en natuurlijk met het aanwezige publiek gaan ze voor twee mooie uitzendingen zorgen. "We zijn volop aan het oefenen met vier nummers die we natuurlijk zo goed mogelijk willen uitvoeren."

Nu zijn de mannen altijd wel gemotiveerd maar deze keer is er toch wel meer gezonde spanning dan anders. Welke nummers dat precies zijn, blijft nog een verrassing. Wat de consequenties na de uitzendingen zullen zijn, daar maakt niemand van IMT zich zorgen om. Westdorp: "Het komt zoals het komt."

Ervaring

Bijna alle mannen van IMT moeten deze dag op zijn minst een halve dag vrij nemen voor zover ze nog werken. Om 17.00 uur worden ze allemaal in de Grote Kerk van Schiedam verwacht. De reis gaat per bus en er zal direct gestart worden met de repetities.

Er zijn immers twee koren en andere muzikanten zodat het allemaal wel goed met elkaar overeen moet stemmen en ook moeten in de kerk de juiste plaatsen worden ingenomen door alle medewerkenden. Zonnenberg heeft met zijn team al jaren ervaring zodat het allemaal wel goed zal komen.

Tussendoor kan er van een maaltijd worden genoten en daarna zijn de camera repetities zodat om 19.30 direct begonnen kan worden met de opnamen. Vanaf 18.45 uur is de kerk open voor het publiek dat om 19.15 aanwezig moet zijn. Via www.eo.nl kan er gratis gereserveerd worden. Telefonisch is dat ook mogelijk: 035 – 647 4645.

Het andere koor is ook bekend in Tholen omdat het verschillende keren optrad in de Grote Hervormde Kerk van de stad Tholen. Het betreft Jigdaljahu uit Barendrecht en staat onder leiding van Bert Noteboom. Eén ding is zeker: IMT gaat Tholen nationale bekendheid geven!