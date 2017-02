Opnames voor nieuwe tv-serie in Ossendrecht en Hoogerheide

In opdracht van KPN Presenteert en Lemming Film zal gedurende een dag gefilmd worden op het Hageland in Ossendrecht en bij tankstation De Meeuw in Hoogerheide.

Typisch Brabants

Volgens Kees van Gorsel, één van de verkopers van de woning aan het Hageland 48 in Ossendrecht, werd hij onlangs via de makelaar benaderd door een locatiescout van Lemming Film.

“Ze zijn bezig met een serie in opdracht van KPN, waarbij ze op zoek waren naar een typisch Brabants huis. Via de makelaar werden wij in contact gebracht met de filmcrew met als resultaat dat het huis op 13 februari het decor zal zijn voor een aantal scenes in de serie.”

Niet alleen het huis aan het Hageland 48 zal in de serie langskomen, ook tankstation De Meeuw in Hoogerheide aan de KLM-laan wordt een filmlocatie.

“Ze vroegen of we ook een tankstation wisten aan een niet-doorgaande weg, in een dorpskern, met een paar benzinepompen en een winkeltje. Helaas is de winkel bij het tankstation in Ossendrecht onlangs gesloten, maar in Hoogerheide is wel een tankstation dat aan de voorwaarden voldeed. De eigenaren daar wilden ook meewerken en dus zal ook deze locatie in de serie te zien zijn.”

Fenix

Volgens publiciteitsmedewerker Bregje Houthoff van Lemming Film zal de serie volgens de huidige planning begin 2018 te zien zijn onder de naam Fenix. Het betreft een initiatief van Lemming Film in samenwerking met KPN Presenteert.

Voor Fenix zijn diverse grote namen uit het Nederlandse acteursgilde gecast. Onder meer Rifka Lodeizen, Teun Luijkx en Hans Dagelet spelen een hoofdrol in de serie over misdaad in Noord-Brabant. De achtdelige serie gaat vooral in op de steeds vager wordende grens tussen de boven- en onderwereld in crimineel Brabant.

Lodeizen speelt daarbij de rol van Jara en Luijkx die van Rens. Samen raken Jara en Rens steeds meer verstrengeld in het web van de justitiële en criminele wereld, die onlosmakelijk met elkaar verbonden blijken te zijn en die reiken tot aan de havens van Antwerpen en de Spaanse Costa del Sol.

“Het huis aan het Hageland is het huis van de overleden vader van Jara, die naar het lijkt vermoord is, waarna Jara op onderzoek gaat naar de waarheid. De naam Fenix komt daar ook uit voort: bij een feniks herrijst de vogel uit de as. Met een woordspeling van feniks naar Fenix staat het symbool voor het onderzoek van Jara naar de dood van haar vader.”

Echt Brabant

De opnames in West-Brabant en dus in het bijzonder in Ossendrecht en Hoogerheide passen binnen het verhaal. “Het ziet er hier echt nog uit als Brabant en daarnaast waren deze locaties fysiek aantrekkelijk, omdat er ook opnames gemaakt worden in onder meer Antwerpen.”

Een aflevering van Fenix beslaat zo’n 50 minuten. Dat betekent dat er in totaal 400 minuten in scène gezette Brabantse misdaad via KPN Presenteert uitgezonden zal worden in het komende najaar via KPN-kanaal 18 en KPN On Demand. De serie is dan ook voorlopig alleen te zien voor KPN-abonnees.

De serie wordt geregisseerd door Shariff Korver, bekend van producties als Penoza, Zwarte Tulp II, Klem en Infiltrant. De hoofdschrijver is Marco van Geffen, bekend van onder andere Schnitzelparadijs, Onder Ons en Zwarte Tulp II.