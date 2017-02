Open 2017 grootse opening cultureel jaar

Dat is Open 2017, een gezamenlijk evenement van Stichting Facilitair Bedrijf, Gebouw-T en CKB.

In het weekend van zaterdag 25 maart en zondag 26 maart openen zij samen met tientallen verenigingen en organisaties het nieuwe culturele jaar met tal van activiteiten, workshops en demonstraties in en rond de militaire gebouwen rond het Wilhelminaveld. Rode draad tijdens deze editie is de nieuwe, culturele invulling van het militair erfgoed.

Kick-Off

De kiem voor Open 2017 werd vorig jaar al gelegd tijdens het evenement Kick-Off. Met een soort Bergse versie van de Uitmarkt vierde Facilitair Bedrijf destijds zijn officiële opening. Onder de naam Open 2017 keert het evenement nu terug, maar zal het nog grootser van opzet zijn, belooft Gertjan Huismans van Facilitair Bedrijf.

“Dit jaar organiseren we het samen met onze collega’s van Gebouw-T en CKB. Open staat voor alles wat Bergen op Zoom op cultureel gebied te bieden heeft. Als iedereen straks na de vastenavend de oogjes weer heeft open gekregen, laten wij met open podia, open concerten en open lessen zien wat er allemaal te doen is in de stad.”

Festival

Tijdens Open 2017 verandert de omgeving van het Wilhelminaveld in het laatste weekend van maart in een festivalterrein. Tussen 11.00 uur en 17.00 uur vinden er overal optredens, concerten, workshops en open lessen plaats. Ook openen het Facilitair Bedrijf, Gebouw-T en het CKB hun deuren om bezoekers rond te leiden en te vertellen over hun werkzaamheden. Voor kinderen organiseert het JOC een buitenspel en staat er een springkussen. Het CKB leidt het weekend bovendien in met haar jaarlijkse open lesweek, zodat iedereen kennis kan maken met muziek.

Militaire historie

De organisatie van Open 2017 is voor een groot deel in handen van de studenten van Zinc, het evenementenbureau van het Zoomvliet College. De studenten pakken het meteen groots aan. “We wilden ook meteen een thema aan het evenement geven. Omdat zowel het Facilitair Bedrijf, Gebouw-T als het CKB in oude militaire gebouwen zijn gevestigd, brengen we de militaire historie terug in beeld”, vertelt projectleider Koen van Dongen van Zinc.

Zo wordt er een groot militair kamp opgeslagen op het Wilhelminaveld. Vrijwilligers van SBM zullen rondleidingen geven langs de militaire complexen. Daarbij worden ook het Klein en Groot Arsenaal betrokken. Ook zullen er veel paarden te zien zijn tijdens Open 2017, als verwijzing naar de oude paardenstallen in Blokstallen 3 en de manage in Gebouw-T. Daarvoor zal er onder meer een paardentram rondrijden.

Applaus

Alle bezoekers krijgen na afloop ook het magazine Applaus mee. Het glossy tijdschrift geldt als een cultureel jaarboek, waar naast het Facilitair Bedrijf, Gebouw-T en CKB ook de gemeente, Stadlander, ’t Rijks, Omroep ZuidWest en andere culturele organisaties aan meewerken.