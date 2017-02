Ludo Bolders wil ‘lokaal’ stem geven in Kamer

Ludo Bolders verdedigt op 15 maart de Woensdrechtse eer. Hij staat op de twintigste positie van de nieuwe partij Lokaal in de Kamer. Zijn missie: het lokale geluid een stem geven in de Kamer.

Eerlijk is eerlijk: Bolders verwacht niet dat hij na 15 maart de Woensdrechtse gemeenteraad zal verlaten voor een zetel in de Kamer. “Ik sta er ook niet voor mezelf op. Ze hebben mij dat gevraagd, om zo onze partij ook in Woensdrecht wat bekendheid te geven”, legt hij uit.

Lokaal in de Kamer is een van de vele nieuwkomers. Bolders was al van begin af aan betrokken bij de oprichting van de partij. “Lokale partijen doen het in heel Nederland goed. Maar voor ons is het daardoor wel moeilijk om bij hogere overheden iets voor elkaar te krijgen. Als ik iets te lobbyen heb bij de provincie, moest ik dat bijvoorbeeld altijd via het CDA of de PvdA spelen. Je wordt dan wat makkelijker van het kastje naar de muur gestuurd. Daarom hebben we met een aantal lokale partijen in Brabant, waaronder ook het ABZ uit de gemeente Woensdrecht, de partij Lokaal Brabant opgericht. Met onze voorman Jan Heijman hebben we nu dus een ‘eigen’ man in de provincie.”

Breed team

Heijman is ook de persoon die Lokaal in de Kamer naar Den Haag moet brengen. Bolders heeft veel vertrouwen in de Tilburger. “Hij stelt ons van alles op de hoogte wat er in de provincie speelt. Zo hebben we van hem gehoord dat de provincie bezig is met dubbele bestemmingen voor recreatieparken. Dat biedt ook weer mogelijkheden voor Familyland en Hazeduienen, wat wij nu aan het onderzoeken zijn”, licht Bolders toe.

Heijman zal er echter niet alleen voorstaan als hij gekozen wordt in de Tweede Kamer. Volgens Bolders zit er een breed team achter Lokaal in Brabant. “We zijn sterk vertegenwoordigd in West-Brabant, maar ook in bijvoorbeeld Noord-Holland. Ons doel is om de lokale problemen meer gehoor te laten geven in de Kamer. Dan gaat het over de leegloop van de kleine kernen, het behoud van goed onderwijs op het platteland, maar ook over de problemen rond Doel die voor onze regio erg spelen.”

Zetel

Mocht Lokaal in de Kamer in de Kamer komen, zal Bolders zelf ook zoveel mogelijk betrokken zijn bij het Kamerwerk. “Als Heijman verkozen wordt, gaan we hem met zijn allen ondersteunen. Dat hebben we de afgelopen weken al gedaan door in zoveel mogelijk kiesdistricten steunbetuigingen te verzamelen. Dat is helaas niet gelukt, maar in West-Brabant kan men wel op Lokaal in de Kamer stemmen.”

Of Lokaal in de Kamer erin slaagt een zetel te halen, durft Bolders niet te zeggen. “Maar toen ik voor de eerste keer met AKT meedeed in de gemeente Woensdrecht, was ik ook verbaasd dat we meteen een zetel binnenhaalden. Met Lokaal Brabant haalden we ook in een keer een zetel binnen. Dus waarom zou dat met Lokaal in de Kamer niet lukken? We gaan er in ieder geval ons best voor doen om de lokale partijen een stem te geven in de Kamer. “