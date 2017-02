Woensdrechtse werkgelegenheid neemt verder af

Dat blijkt uit de werkgeversenquête van de Regio West-Brabant. De afgelopen drie jaar zag Woensdrecht al ruim vijfhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen.

Waar delen van West-Brabant in 2016 profiteerden van de aantrekkende economie, zag Woensdrecht het aantal banen voor het derde jaar op rij afnemen. In het topjaar 2013 konden de Woensdrechtse werkgevers nog 9703 mensen aan het werk helpen, inmiddels is dat aantal gedaald naar 9198.

De grootste klap viel weliswaar al in 2014 toen de arbeidsmarkt met 226 banen inkromp, maar ook het afgelopen jaar verdwenen er weer 62 arbeidsplaatsen. Buurgemeente Bergen op Zoom kende in de periode na 2013 eveneens een forse daling, maar zag het afgelopen jaar juist 374 nieuwe vacatures ontstaan.

Vliegbasis

De klappen vielen in Woensdrecht voornamelijk in de landbouw (-70), advisering en onderzoek (-40) en gezondheidszorg (-38). In de sectoren vervoer en opslag, industrie en openbaar bestuur en overheid kwamen juist zo’n 130 arbeidsplaatsen bij.

Die laatste twee sectoren, met onder meer de vliegbasis en het naastgelegen bedrijventerrein Aviolanda, zijn samen goed voor bijna de helft van de Woensdrechtse werkgelegenheid.

Vooral bedrijven tot negen personen in dienst of tussen de 50 en 249 mensen op de loonlijst namen meer mensen aan, terwijl de andere bedrijven juist in werkgelegenheid inleverden. Het aantal uitzendbanen ligt evenals de voorgaande jaren op zo’n zevenhonderd.

Vestigingen

Woensdrecht is overigens geen uitzondering in West-Brabant. Meer gemeenten zagen hun werkgelegenheid licht afnemen, terwijl in gemeenten als Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Alphen-Chaam en Breda er juist meer arbeidsplaatsen ontstonden. Dat zorgt ervoor dat de totale werkgelegenheid in West-Brabant stabiel is gebleven.

Op het gebied van aantal vestigingen springt Woensdrecht er wel positief uit. Dat aantal groeide in 2016 naar 1558, wat neer komt op een stijging van 1,8 procent. In heel West-Brabant ging het om een toename van 0,8 procent.