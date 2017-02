Champions Trophy prooi voor Ossendrechtse teams

De Nederlandse titel leverde in december vorig jaar zowel het A-team als het Large-team een ticket op voor de internationale wedstrijd, de zogeheten Champions Trophy, tegen teams uit onder meer België en Duitsland.

Ook het B-team kreeg toegang tot deze wedstrijd door als derde te eindigen tijdens het NK. Tijdens de Champions Trophy in Lommel toonden de teams in dezelfde samenstelling en op dezelfde muziek hun routines.

Unicum

Amy-Lynn Hunting, Marjolijn Stigter, Evelien Jacobs, Michelle Puts en Femke Posthuma (A-team) en Naomi Cloots, Laura Braat, Shelsey Nordsiek en Delilah Hendrickx (B-team), aangevuld met Amanda van den Broek vormden samen het Large-team.

Zij waren als laatste aan de beurt op deze wedstrijddag, maar men bewaarde het beste ook dit keer voor het laatst. De leden van dit team draaiden hun routine als nooit tevoren volgens coach Ilona Moerkens.

“In vier minuten vertelden zij met dans en baton het verhaal van Nelson Mandela en de jury genoot duidelijk van het optreden. Dit werd beloond met een kampioensbeker en een eerste plaats. Vanuit Duitsland en België waren er in deze seniorencategorie geen andere teams, maar dat doet niets af aan de prestatie. Want met 74 punten behaalde het team nog steeds een hele hoge score.”

Wat voor het Large-team gold, gold ook voor het B-team: ook hier waren er geen tegenstanders, maar was de zege meer dan verdiend. “Zij toonden een hele nette routine op The Women in Black.”

Voor Re-Creation betekende de dubbele winst in de Champions Trophy een unicum. “In het verleden zijn we wel vaker kampioen geworden, maar nog nooit wonnen we twee keer tijdens één Champions Trophy.”

Goud, zilver, brons

Won het A-team tijdens het NK nog het kampioenschap, in Lommel moesten ze ondanks een bijna vlekkeloze routine een meerdere erkennen in een Belgisch team en het team dat door Unity uit Hoogerheide was uitgezonden.

Zo werd er dus naast twee keer ‘goud’ ook nog zilver en brons mee terug genomen naar de gemeente Woensdrecht. De winst voor het Large-team en het B-team levert in ieder geval wat hoofdbrekens op voor Re-Creation.

“We hebben een prijzenkast in MFC De Drieschaar, maar de bekers zijn best groot en we mogen deze houden. Dus we zullen de prijzenkast wat op moeten schonen.”