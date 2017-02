Vastenavendliedje zonder nieuwe Gròòtste Boer

Jeroen van Wijk vervult dit jaar voor de elfde keer deze rol in het Krabbegat. Voorafgaand aan het presenteren van het nieuwe liedje werd er op een reusachtig scherm een film getoond met beeldmateriaal uit alle jaren dat Prins Nilles III reeds actief is. Een groot orkest ondersteunde de film met geweldige muziek wat speciaal gearrangeerd was.

Voor de eerste keer was Dennis van Tilborg aanwezig als Steketee bij het repeteren van het Vastenavendliedje. Hij was gelijk in zijn element. Helaas kon Joost Eykman, de nieuwe Gròòtste Boer, er niet bij zijn omdat hij nog steeds aan het herstellen is van een zwaar ongeval. Natuurlijk was hij er wel in alle harten van alle Krabben bij en zij wensten hem heel veel beterschap.

Vastenavend motto 2017 is ‘Da’s d’n aard van ’t beesje!’. De tekst van het nieuwe liedje was natuurlijk helemaal geschreven op dit motto en werd al gauw door de duizenden Krabben meegezongen.