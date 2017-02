Ruim tweeduizend kilogram CO2 vermeden in Tholen

De landelijke fietscampagne stimuleert werknemers om de auto te laten staan en met de fiets naar het werk te gaan.

“Van alle provincies werden in Zeeland vorig jaar de meeste woon-werk kilometers voor Fietsen Scoort gefietst.” In totaal fietsen alle Zeeuwen zo’n 900 duizend kilometers, oftewel twintig maal de wereld rond. “Fietsen Scoort is door het Nationaal Instituut voor Sport en Bewegen beoordeeld als effectieve campagne. Werknemers die fietsen zijn fitter en minder vaak ziek.”

Ook in Tholen besloten mensen zich aan te sluiten bij dit initiatief. Elf werknemers van de gemeente Tholen fietsten in totaal 9.547,10 kilometer. Daarmee hebben ze er voor gezorgd dat 2390,62 kilogram aan CO2 niet in de atmosfeer terecht is gekomen. “Daarnaast hebben deelnemers flink geld bespaard, hun gezondheid verbeterd en de ecologische voetafdruk verkleind.”