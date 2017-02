Helpende hand geboden op Prinsenbal Putte

Zaterdagavond hebben De Grensneus, De Sanegeit en De Snoeken gezamenlijk de vier weken geopend met het traditiegetrouwe Prinsenbal. Locatie dit jaar was in het multifunctionele centrum De Biezen in Putte.

De laatkomers van de avond konden in Putte direct aansluiten bij de polonaise die al eventjes was ingezet. De prinsen, narren en Grootste Boeren van Put en Buntland, het Sanegat en Wjeeldrecht hosten al vroeg op de avond achter elkaar aan.

Prins Fred

In het prinsenpak van de Putse carnavalsvereniging de Grensneus zat dit jaar, net als in het narrenpak, een nieuwe prins. Prins Fred I werd 11/11 al voorgesteld, maar had destijds nog geen volledig prinsenoutfit aan.

Het verhaal in Putte is bekend. Vrijwel het voltallige bestuur stapte vorig jaar na het volksfeest op, waarna het carnaval op omvallen stond. “Toen ze mij vroegen om de rol van prins tot me te nemen heb ik eigenlijk direct ‘ja’ gezegd. Het zou toch heel zonde zijn als het door zo’n reden niet meer gevierd kan worden hier in Putte?”.

Dat zijn eerste Prinsenbal direct in het eigen Put en Butland is, is volgens de kersverse hoogheid alleen maar mooi meegenomen. “Ik mag straks het bal openen, wat natuurlijk heel mooi is. We hebben een mooie verrassing in petto.”

Met de achttienjarige nar Ricky I heeft de prins een jonge compagnon weten te strikken voor de carnavalsperiode. “Ik hoop dat het de jeugd aanspoort om mee te doen met ons met carnaval. Als ik daarvoor het stokje moet overgeven aan een jongere prins, dan ben ik de laatste die dat zal tegenhouden.”

Inbraak

Problemen waren er in Huijbergen, toen eind januari de afronding van de bouw van de prinsenwagen in gevaar kwam. Met nog enkele weken op de teller werd er opnieuw elektronisch gereedschap gestolen in de loods in Huijbergen. “We werden gebeld door de buurman die aangaf dat zijn schrikdraad was doorgeknipt op de nacht van 29 op 30 januari”, blikt prins Noot I terug.

“Aan de zijkant van de loods is er een gat geknipt, waardoor de dieven naar binnen zijn gekomen. Ze hebben uiteindelijk zo’n 35 stuks aan elektronisch gereedschap meegenomen en daarnaast ook nog wat verfspuiten en compressors. Zeker zo vlak voor de optocht (zondag 26 februari) is het een flinke tegenvaller”, vervolgt de hoogheid uit Huijbergen.

“De laatste dagen hebben we alle zeilen bijgezet om alsnog de prinsenwagen af te krijgen voor de optocht. Vooralsnog lijkt het haalbaar. Nog een paar dagen flink klussen aan de wagen en we kunnen alsnog meedoen.”

Hulp voor de Huijbergse carnavalsvereniging de Sanegeit kwam uit alle windrichtingen. “Uit ons eigen dorp boden mensen al snel wat gebruikte gereedschappen aan en ook enkele doe-het-zelfzaken uit de omgeving hebben gereedschap beschikbaar gesteld. Een mooi gebaar”, aldus prins Noot.

Gift

Even voor tienen was het aan prins Fred van Putte de eer om het bal officieel te openen. Nadat hij het nieuwe bestuur van het Putse carnaval had voorgesteld aan het publiek in de Biezen was het tijd om de insignes uit te reiken aan de gasten uit Woensdrecht, Hoogerheide en Huijbergen.

Voor de Sanegeit hadden de andere carnavalsverenigingen een mooie verrassing. “We willen de Sanegeit graag een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden. Vandaar dat we al spullen hebben ingezameld en verder deze avond een inzamelingsactie willen houden.”