Toine van Steenpaal: ‘Haal meer uit Bergse monumenten’

Hij doet het college daarom een aantal voorstellen om de monumenten bereikbaarder en aantrekkelijker te maken. “Laat mensen niet alleen maar ronddwalen, maar zorg dat er echt wat te beleven is.”

Van Steenpaal mist nu de samenhang tussen al het moois dat Bergen op Zoom te bieden heeft. “Op historisch gebied hebben we heel wat in huis. Denk aan Fort de Roovere, het Ravelijn, de Ham, de oude binnenhaven en straks ook de Waterschans als die gerestaureerd is."

"Maar wil je vanuit de binnenstad die locaties bezoeken, dan is dat een behoorlijke wandeling. Daarom zou het niet verkeerd zijn om al die bezienswaardigheden met elkaar te verbinden door middel van een open vervoersmiddel. Dat kan al in de vorm van huurfietsen of door een treintje langs diverse opstapplaatsen te laten rijden”, oppert het raadslid.

Pilot

Hij daagt het college daarom uit om de mogelijkheden voor een open vervoersmiddel te onderzoeken. “Er zijn op de Brabantse Wal meerdere ondernemers die zoiets kunnen aanbieden. Het moet dus niet moeilijk zijn om een keer een pilot op te zetten om te weten of een treintje rendabel kan zijn.”

Het treintje zou volgens hem in ieder geval de binnenstad, het Havenkwartier, de Waterschans, de West-Brabantse Waterlinie bij Halsteren en Landgoed Lievensberg met elkaar moeten verbinden.

Audiogidsen

Maar met een betere bereikbaarheid alleen is Bergen op Zoom er nog niet. Ook de beleving kan stukken beter, vindt Van Steenpaal. Als voorbeeld noemt hij een bezoek aan het kasteel van Gent.

“Daar huur je een monitor, waarop je in iedere ruimte die je binnenstapt een tafereel kunt zien. Dat moet toch ook in Bergen op Zoom kunnen? Nu lopen toeristen maar een beetje verloren rond in een gebouw als het stadhuis. Maar ook daar kan je een tafereel maken van bijvoorbeeld de oude burgemeesterskamer”, stelt hij voor.

Ook het gebruik van audiogidsen zou voor monumenten als het stadhuis, de Gevangenpoort en het Markiezenhof een meerwaarde zijn. Daarnaast vindt Van Steenpaal dat ook het Ravelijn eindelijk eens goed toegankelijk moet worden.

Via een serie schriftelijke vragen roept Van Steenpaal het college op om werk te maken van een betere beleving van de Bergse monumenten. “Alleen een plattegrond verstrekken is niet voldoende. Bergen op Zoom is meer dan het Markiezenhof en de Peperbus. We hebben genoeg in huis, dus moeten we er ook echt iets mee doen.”