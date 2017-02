X-Landers 7.0 reizen naar finale First Lego League Benelux

F.L.L. is in het leven geroepen om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met techniek. Een zelfgebouwde en – geprogrammeerde robot moet daarbij allerlei opdrachten uitvoeren, waarvoor punten verdiend kunnen worden. Maar behalve technisch inzicht komt er nog veel meer bij kijken om in de Benelux-finale terecht te kunnen komen.

Zo leren de kinderen logisch en praktisch denken, met elkaar discussiëren en argumenten aandragen, mensen benaderen met specifieke vragen, of een powerpointpresentatie opzetten en uitvoeren.

Nadat op 25 november jl. de regiofinale in Breda met gemak werd gewonnen door de X-Landers 7.0, zet het team momenteel de laatste puntjes op de i voor de o zo spannende Benelux-finale die op zaterdag 4 februari plaatsvindt.

Speer

Het team, bestaande uit drie jongens en vier meisjes , wordt gecoacht door leerkrachten Ruud en Mario. Al met al hebben ze er al ruim veertig uur aan training opzitten. Enkele kinderen kwamen zelfs in de kerstvakantie een dag naar school om nog wat dingetjes te perfectioneren, en dat is ook wat er nu in de laatste dagen gedaan wordt.

Tijdens de wedstrijd in Breda bleek overigens al vrij snel dat het team ‘als een speer’ ging: alles ging supergoed en het robotje bleek solide genoeg om alle opdrachten met gemak uit te kunnen voeren.

Maar in Zwolle worden andere en strengere eisen gesteld, zo weet Ruud van Kaam uit ervaring: hier komen alleen de allerbesten terecht. Voor Ruud is het inmiddels de derde keer dat hij met een team X-Landers in de Benelux-finale staat. Ze zijn daar dus bepaald geen onbekenden.

Blikvanger

Toch zullen ze zeker veel bekijks krijgen, want van hun stand gaan ze een heuse blikvanger maken. Het thema van de F.L.L. is dit keer namelijk ‘Animals Allies’, bondgenoten van dieren. De X-Landers hadden vervolgens een prachtig plan bedacht, namelijk om vossen op ongewenste plekken te vangen en elders weer uit te zetten in de natuur.

Aanleiding was de overlast die mensen in het buitengebied van Kruisland hebben van vossen, bijvoorbeeld doordat de kippenhokken worden leeggeroofd.

Na uitgebreid contact te hebben gehad met onder meer Staatsbosbeheer, een jager, een vossenexpert en de Dierenbescherming besloot het team een zogenaamde foxbox te bouwen, waarin de vos op een diervriendelijke manier wordt gevangen.

Betrokkenheid

Deze foxbox wordt nu levensgroot nagebouwd op een oppervlakte van drie bij drie meter. Ruud van Kaam hierover: "Het is fantastisch om te zien hoe fanatiek de ouders van de kinderen er ook mee aan de slag zijn gegaan; het enthousiasme van de kids heeft hen ook aangestoken."

De foxbox wordt momenteel opgebouwd in de schuur van een van de ouders, inclusief twee opgezette vossen en nog allerlei extra’s eromheen. "Ik denk dat ze dit nog nooit gezien hebben in de Benelux-finale: dit wordt absoluut een nieuwe stap in de ontwikkeling!"

De betrokkenheid van de kinderen en nu dus ook van de ouders is ontzettend groot, je kunt zien dat het lééft! "Op 4 februari vertrekken we ’s ochtends om 5 uur in een bus met zestig mensen naar Zwolle, daar zijn veel ouders en andere supporters bij. We gaan daar ons beste beentje voorzetten en zijn supergemotiveerd om er het beste van te maken!"