Ian Segers wint fotowedstrijd van West Brabantse Waterlinie

De 20-jarige Steenbergenaar stuurde de afgelopen negen maanden zo’n vijf verschillende foto’s in en wist daarmee twee keer de maandwinnaar te worden en nu ook jaarwinnaar. De fotowedstrijd werd georganiseerd door de gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom om de West Brabantse Waterlinie weer terug op de kaart te zetten.

Juryvoorzitter Cees van Kempen zou de foto niet omschrijven als het perfecte plaatje. "Er zit een enorme kromming in het beeld en hij lijkt ook een beetje vaag vanwege een druppel op de lens, maar je blijft maar kijken naar die Vliegende Hollander", verklaart Van Kempen de keuze voor de nummer één.

Van Kempen, zelf natuurfotograaf/-filmer, vormde samen met wethouder Petra Lepolder (Steenbergen) en Patrick van der Velden (Bergen op Zoom) de jury voor deze wedstrijd.

Landschap van Allure

"Wij zijn samen bezig met het project Landschap van Allure", vertelt Lepolder. "In dit project krijgen we subsidie vanuit de provincie om oude landschappen in oude luister te herstellen, zoals de West Brabantse Waterlinie." Die linie is een oude verdedigingslinie die zijn bijzondere karakter vooral te danken heeft aan de Tachtigjarige Oorlog.

Van Benedensas in Steenbergen tot de Waterschans in Bergen op Zoom zijn destijds forten aangelegd die nu, vierhonderd jaar later, weer opgeschoond worden. De wethouder bedrukt dan ook dat het herstellen van zo’n landschap één ding is, maar het bekendmaken bij en het enthousiasmeren van het grote publiek is nog een stapje verder.

"Als dingen weer mooi worden, moet het ook bekendheid krijgen. Daarom hebben we deze fotowedstrijd gehouden." Online werden de foto’s massaal gedeeld en er werd flink gestemd op de deelnemers.

Bunkertreppe

"Doordat andere mensen op je foto moeten stemmen, wint niet altijd de mooiste foto", stelt winnaar van de wedstrijd Ian Segers. "De foto die nu gewonnen heeft, was naar mijn mening niet de mooiste foto die ik heb ingestuurd." Ian stuurde eerder ook al een foto in van de Bunkertreppe bij nacht, waarbij een heldere sterrenhemel zichtbaar was.

"De foto die gewonnen heeft heb ik gemaakt toen we met een paar vrienden hier verderop in de Vaart aan het zwemmen waren. Ik lag zelf in het water en was wat random foto’s aan het maken met mijn GoPro-camera. Ik dacht eigenlijk dat er niets tussen zat, maar na een paar weken heb ik ze toch op de computer bekeken en toen zag ik deze foto."

Gelukstreffer

De gelukstreffer geeft volgens wethouder Lepolder precies weer wat zij willen bereiken met de wedstrijd. "Het is een mooi gebied, maar we willen juist dat mensen hier iets gaan beleven. Jouw foto laat die beleving zien."

Wethouder Patrick van der Velden kon dit alleen maar beamen. "Er zit energie in de foto en inspanning. Of je nu een stilstaand beeld of bewegend beeld maakt van dit gebied, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat we met z’n allen dit gebied meer in kaart brengen."

Winnaars

Volgens Cees van Kempen was het kiezen van de winnaar nog geen makkelijke keuze. "We hebben drie kwartier tot een uur boven de foto’s gehangen, maar uiteindelijk bleven er twee over en toen hadden we een probleem." Nummer twee werd Lean de Ruiter, eveneens uit Steenbergen.

Haar foto noemde de jury een echte schoonheid met prachtige kleuren en een plaatje om trots op te zijn. "Uiteindelijk hebben we toch de knoop moeten doorhakken." Bij een eerste prijs hoort uiteraard ook een cadeau. Ian Segers ging dan ook naar huis met een fluistersloep arrangement van Jos Akkermans.

Canvas

Daarnaast kregen alle maandwinnaars die aanwezig waren hun eigen foto op canvas uitgereikt. "De fotowedstrijd gaat nog acht maanden door en ook in 2017 kiezen we iedere maand een winnaar.

Aan het einde van die acht maanden kiezen we een jaarwinnaar", vertelt Petra Lepolder. Fotografen, hobbyisten of fanatieke Instagrammers worden daarom uitgenodigd om hun foto’s in te sturen.