Rotyoung uit Dinteloord gooit hoge ogen in technoscene

Het afgelopen jaar haalde ze veertig boekingen binnen en draaide ze onder andere in de Rotterdamse Maassilo en Toffler, maar ook in Gebouw T in Bergen op Zoom en de Babbelaar in Steenbergen. "Ik ben nog steeds lerende, maar ik denk dat ik gewoon een leuke platenkeuze heb."

Dat de twintigjarige Meyke Pietjouw een goede muzikale basis heeft is een understatement. Al toen ze acht jaar was ging ze op drumles om daar vervolgens bijna tien jaar mee door te gaan. Ze haalde verschillende diploma’s, ontwikkelde haar eigen stijl en mocht regelmatig optreden.

"Ik heb met diverse bandjes gespeeld, maar ik doe er nu eigenlijk niets meer mee." Toch heeft ze nog regelmatig profijt van de drumlessen in haar huidige baan als deejay. "Als drummer weet je hoe muziek in elkaar zit en hoe muziek wordt opgebouwd."

Begin

Toen Meyke in december 2015 haar vriendin zag draaien, wilde ze dat zelf ook eens proberen. Ze kocht een eigen dj-set, maar die bleek al snel te klein voor wat de Dinteloordse wilde bereiken. Ze kocht een grotere set en ging oefenen, oefenen en nog meer oefenen.

Na amper een maand werd ze al voor de eerste keer geboekt om een openingsset te draaien in de Rotterdamse Maassilo. Haar geheim?

"Je moet gewoon een beetje bluffen om er tussen te komen. Ik kende daar wat mensen en vroeg gewoon of ze nog een plekje hadden in de line-up. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gezegd dat ik met een album bezig ben, maar dat kan nog héél lang duren."

Talent

Onder de naam Rotyoung (omdat haar moeder een keer zei: ‘Rotjong dat je bent’) stond Meyke het afgelopen jaar al meerdere keren op het podium. Zelf omschrijft de Dinteloordse haar stijl als ‘houseachtige feel good muziek met een vleugje techno’.

"Maar soms gooi ik er ook een klassieker tussendoor van bijvoorbeeld Armand van Helden. Je probeert het publiek te lezen en aan het dansen te krijgen." En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar of Meyke er talent voor heeft durft ze niet te zeggen.

"Ik moet toegeven dat er mannen zijn die duizend keer harder werken dan ik en meer talent hebben, maar je moet ook weten hoe je jezelf moet verkopen. Ik doe veel met social media en daarnaast heb ik eierstokken.

Er zijn weinig vrouwen die techno draaien, daardoor geniet ik toch een soort voorkeursbehandeling. Daar ben ik me bewust van. Als ik geen vrouw was, was ik niet zo ver gekomen."

Na haar eerste optreden bij Factory 010 in de Maassilo kwam het hele ‘plaatjes draaien’ in een stroomversnelling. Dat heeft geleid tot grote optredens in Toffler, het draaien van gezelligheidsmuziek in de Babbelaar en iedere eerste vrijdag van de maand in de Marquee in Essen.

Toekomst

Hoewel het Rotyoung voor de wind lijkt te gaan, ziet ze geen toekomst in het draaien.

"Ik zit nu in mijn tweede jaar van de opleiding Integrale Veiligheid aan InHolland in Rotterdam. Al van kinds af aan wil ik bij de politie en met deze opleiding word ik heel breed opgeleid om aan de slag te gaan bij bijvoorbeeld de inlichtingendienst, politie of de brandweer. Als ik maar een uniform kan dragen."

Toch hoopt ze haar hobby voorlopig nog door te kunnen zetten. "Ik wil nog wel op een groot buitenfestival draaien of een Allnighter (van 23.00 tot 06.00 uur) in Toffler. Het hoeft niet heel groot te zijn. Of het nou vijftig of vijfhonderd man, als ze maar genieten. Dan is het goed."