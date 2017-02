Bergen blij met terugkeer Zeeuwse intercity’s

Zowel in de ochtend- als in de avondspits zullen er bij de ingang van de nieuwe dienstregeling twee sneltreinen rijden tussen Vlissingen en Rotterdam. Daarnaast beloven de NS ook de overstap in Roosendaal te verbeteren.

De toegezegde sneltreinen komen bovenop de huidige dienstregeling en zullen stoppen op de stations Vlissingen, Middelburg, Goes en Bergen op Zoom. Dat levert reizigers zo’n achttien minuten tijdwinst op. Momenteel rijden er enkel nog stoptreinen op de Zeeuwse lijn, wat tot een stortvloed aan klachten leidde bij de invoering van de nieuwe dienstregeling.

Die klachten kwamen niet alleen uit Zeeland, ook diverse West-Brabantse gemeenten roerden zich in de discussie. Volgens wethouder Yvonne Kammeijer van Bergen op Zoom heeft de Zeeuws-Brabantse lobby nu succes gehad. "We hebben een gesprek gehad met NS-topman Roger van Boxtel. Die heeft ons de toezegging gedaan dat er bij de invoering van de nieuwe dienstregeling vier extra intercitytreinen zullen gaan rijden."

Overstap

Ook op een ander punt boekten de lokale overheden winst. De NS gaan de overstap in Roosendaal extra in de gaten houden. De overstaptijd was volgens de nieuwe dienstregeling zo krap, dat bij de minste vertraging reizigers de trein voor hun neus zagen wegrijden.

"Een deel van die vertraging zou volgens de NS veroorzaakt zijn door werkzaamheden, die inmiddels weer achter de rug zijn. We hebben de toezegging gekregen dat men de dienstregeling en de overstap de komende periode extra gaat monitoren", meldt Kammeijer.

De invulling van een derde wens – weer een rechtstreekse verbinding met Schiphol – laat echter nog op zich wachten. Voorlopig moeten de reizigers het nog doen met een overstap in Rotterdam of Leiden. "Maar ook daar blijven we voor lobbyen", belooft Kammeijer.

Alternatief

"We doen er als gemeente immers alles aan om de trein een volwaardig alternatief te laten zijn voor de auto. Dat is ook belangrijk om het dichtslibben van de wegen naar de Randstad te voorkomen. Daarom blijven we alle ontwikkelingen in de dienstregeling in de gaten houden."