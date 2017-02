Ruud Pennings nieuwe trainer RKSV Halsteren

Halsteren was al enige tijd op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nadat Johan Gabriëls vertrok om aan de slag te gaan als jeugdtrainer in Dubai.

De geelzwarten kwamen uiteindelijk bij Pennings uit, omdat ze er vertrouwen in hebben dat hij niet alleen de prestaties van het eerste positief kan beïnvloeden, maar ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van de Halsterse jeugdopleiding.

RBC

Pennings is momenteel namelijk ook trainer van de Onder 13 van Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ), dat uitkomt in de landelijke eerste divisie. Eerder was de Vlissinger ook al trainer bij Hoek en betrokken bij diverse jeugdopleidingen. Als semi-profvoetballer speelde hij onder andere bij RBC, Vlissingen, Oostkapelle, Veere en het Zeeuwse elftal.

RKSV Halsteren bezet momenteel een zevende plek in de Hoofdklasse B Zondag. De laatste uitwedstrijd in deze competitie staat gepland op 7 mei a.s. tegen VC Vlissingen, dat momenteel vierde staat. Dat belooft voor alle partijen een bijzondere ontmoeting te worden.

Opvolger

Pennings wordt bij VC Vlissingen opgevolgd door John Karelse, huidig trainer van Goes. Vlissingen ziet in John Karelse een gedreven trainer, die met zijn kennis en achtergrond in de voetballerij VC Vlissingen de impuls kan geven om mee te blijven strijden om de bovenste plaatsen.