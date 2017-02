Annemijn, Daphne en Desi lopen dag mee met burgemeester

Annemijn (11), Daphne (10) en Desi (11) wonnen vorig jaar een wedstrijd door het beste antwoord te geven op de vraag: Wat zou jij doen als burgemeester? Het drietal kreeg een inkijkje in wat het werk van de burgemeester inhoudt en wat de gemeente allemaal doet. Uiteraard mochten zij ook hun eigen ideeën presenteren, eerst aan het college en daarna aan de pers.

De dag begon voor de drie meiden met een bakje koffie/thee en een gebakje met de burgemeester, maar meteen daarna moest hard gewerkt worden. De drie mochten meeluisteren tijdens de collegevergadering en presenteerden daar hun eigen ideeën voor als zij burgemeester zouden zijn.

Open Podium

De elfjarige Annemijn uit Kruisland opperde om een open podium te creëren. "Een plek waar je kan chillen met vrienden, picknicken of waar je dance battles kan houden." Als het aan Annemijn ligt komen er discolampen te hangen en komt er een plaats waar je je radio in kan pluggen.

"Het is niet gezond als je de hele dag achter je tablet zit. Daarnaast is het gewoon gezelliger om bij elkaar te zitten, want nu is er nooit iemand buiten bij ons"” Een open podium in iedere kern werd haar door het college al afgeraden, vanwege de kosten van zo’n open podium.

"We zouden het in Kruisland achter De Darink kunnen plaatsen en met posters op school en op Facebook kunnen we reclame maken."

Armoede

De tienjarige Daphne uit Nieuw-Vossemeer had een heel andere plan bedacht. Zij leverde tijdens de wedstrijd een brief in, geschreven alsof zij de burgemeester was, aan alle ouders van schoolgaande kinderen in de gemeente Steenbergen.

Als het aan Daphne ligt worden schoolactiviteiten goedkoper, zodat ook kinderen uit armere gezinnen mee kunnen doen aan de diverse schoolactiviteiten. "Ik weet niet of daar behoefte aan is, maar ik denk het wel." Dat beaamde wethouder Cor van Geel.

Voor de middelbare schoolactiviteiten kan het wat Daphne betreft een euro goedkoper en voor de activiteiten op de basisschool kan er wel twee euro vanaf. "Zo kunnen alle kinderen mee op schoolkamp."

Tiengemeten

Het idee van de elfjarige Desi uit Dinteloord is afgekeken van het Zuid-Hollandse eiland Tiengemeten. "Ik wil graag een kleine Tiengemeten in onze gemeente maken." Desi wil niet zozeer het eiland namaken, maar wel de waterspeelplaats waar ze al twee keer met schoolreisje heen is geweest.

"We zouden zo’n speelterrein met water en modder kunnen maken in het park in Dinteloord." Dat hoeft wat haar betreft niet zo groot te zijn als die in Tiengemeten.

"We kunnen in de verschillende kernen wat kleinere varianten maken." Het college van burgemeester en wethouders heeft in ieder geval toegezegd de ideeën in overweging te nemen.

Bijzonder

Gedurende de dag mochten de meiden om de beurt de ambtsketting van de burgemeester dragen. Annemijn vond het ‘erg bijzonder’ om een dagje mee te lopen met de burgemeester.

"Ik weet niet of ik burgemeester wil worden, maar het blijft wel op mijn lijstje staan." Desi wil daarentegen liever binnenhuisarchitect worden en Daphne wil chirurg worden.