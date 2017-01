Dintelkat krijgt meer mogelijkheden voor hulp aan mens en dier

Hoewel er een aanvraag was geplaatst bij DierenLot, een stichting voor een beter bestaan voor dieren, durfden de bestuursleden van de stichting nauwelijks te hopen op een speciale auto om hun dienstverlening te optimaliseren.

Maar er kwam toch een toekenning. Een vriendelijke en sociale service in transport kan nu worden aangeboden voor mens en dier, al brengt elke groei geijkte groeipijnen met zich mee.

Bestuurslid Stichting Dintelkat Ineke van den Eijkel: "We hadden nergens meer op gerekend. Toen er werd geroepen dat we een bestelauto zouden krijgen, waren we alle drie over onze toeren. Het was alsof we droomden."

De blijdschap is groot bij de bestuursleden Ineke en GertJan van den Eijkel en Peter Houweling. De afgelopen jaren zijn ze tegen wat praktische problemen aangelopen. De auto van DierenLot biedt uitkomst en is een mooi gebaar naar de samenleving.

Oranje auto

De oudere katten die worden opgevangen bij Dintelkat, zijn vaak afkomstig van oudere mensen.

Ineke vertelt: "Een keer kwam er een mevrouw uit Breda met een deeltaxi. De taxi was volgepropt met krabpalen en een zak met benodigdheden, een kattenbak en voer. Maar eigenlijk is een lapje uit het oude huis voldoende. In onze eigen auto paste dit niet. We konden haar niet ophalen."

Nu is dit anders met de speciale auto die voortaan in de opvallende oranje kleur met opschrift en een vrolijke kattenkop op de achterruit rondrijdt in Dinteloord en omgeving. "Nu kunnen we reeds bij de aanvraag aanbieden of men gehaald wil worden of niet."

Extra chauffeur

Maar ook voor andere zaken wordt de auto ingezet. Voor de ruim 40 katten die er worden opgevangen, is er het nodige kattengrit en voedsel nodig dat in grote partijen moet worden gehaald. Er is mankracht aanwezig voor de auto, maar een extra chauffeur die als vrijwilliger zo nu en dan eens wil rijden, is zeer gewenst.

Elke groei gaat zo gepaard met wat groeipijnen. Soms is er een meevaller binnen de Stichting Dintelkat, maar vaak is het aanpoten geblazen. De dieren blijven niet allemaal gezond en een dierenarts is niet te missen.

Ook die rekeningen moet worden betaald. Buiten sporadische giften van particulieren moeten ze het doen met zo nu en dan ondersteuning van bijvoorbeeld DierenLot en Dinamofonds.

Geruststelling

Stichting Dintelkat in Dinteloord is meerdere keren geprezen om de schoonheid. Die schoonheid willen ze graag hoog houden. Ineke: "We hebben ook behoefte aan een schoonmaakkracht. Die kunnen we wel een beetje betalen, maar diegene moet geen afkeer hebben van katten om bijvoorbeeld de vloeren te doen."

De ervaring geeft aan dat oudere katten als afgeschreven worden beschouwd, dieren die maar moeten worden ingeslapen. Maar er wordt vergeten dat er eigenaren achter de katten schuilgaan die pas rust krijgen als hun trouwe huisdier goed terecht komt. Dintelkat biedt zo’n plaats voor de oudere kat.

Tegelijkertijd is er welzijn en geruststelling bij de oudere eigenaar die naar een verpleegtehuis moest of op sterven lag. Ineke: "Deze mensen zijn blij dat de kat hier z’n laatste jaren kan slijten". Voor meer informatie over Stichting Dintelkat kunt u terecht op hun website www.dintelkat.nl