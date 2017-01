Bergs Rode Kruis pakt de fiets tijdens vastenavendperiode

De bikers kunnen vanwege de mensenmassa’s vaak sneller ter plaatse zijn dan bijvoorbeeld een ambulance.

Dit weekend, tijdens de aftrap van vastenavend met het Neuzebal, gaan de bikers van het Rode Kruis bij wijze van experiment, voor het eerst op pad. Jeffry Verdult van het Rode Kruis Bergen op Zoom: “We hebben een speciaal opgeleid EHV bikerteam dat zich dus richt op eerste hulpverlening. De leden zijn volledig uitgerust met AED en EHBO hulpmiddelen om direct eerste hulp te verlenen. Indien nodig kunnen zij ook de ambulance inschakelen. De opleiding van de bikers is op het gebied van behendigheid gelijk aan die van de politie”, zegt hij.

Optocht

Zowel de politie als het Rode Kruis zien voordelen in de samenwerking. De bikers kunnen zich snel naar de plaats van incident begeven. “Door de mensenmassa in de binnenstad kunnen ambulances niet altijd snel ter plaatse zijn. Preventief aanwezig zijn is dan ook geen overbodige luxe. Denk hierbij aan mensen die onderkoeld of onwel raken tijdens bijvoorbeeld de optocht of als iemand ten val komt.”