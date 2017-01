Bergen op Zoom is een van de deelnemende gemeenten aan het PIENTER-onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Centrale vraag in het onderzoek is of we in Nederland nog voldoende beschermd zijn tegen ziekten zoals polio of de mazelen.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een bloed- en speekselonderzoek. De deelname is vrijwillig. Deelnemers ontvangen een vergoeding voor hun bijdrage.