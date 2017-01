Voetbaltalent uit De Heen doet met RBC mee aan groot toernooi

Dat hij ook echt talent heeft blijkt wel uit het feit dat hij het inmiddels al geschopt heeft tot de positie van aanvallende middenvelder bij het team RBC jo 12. Het hele team heeft overigens wel klasse: over een paar maanden gaat het deelnemen aan een groot internationaal voetbaltoernooi in Spanje.

Zoals de meeste kinderen begon Collin bij de plaatselijke club, dat was in zijn geval Val Aan. Echter, vanwege te weinig aanwas moest die op een gegeven moment stoppen met alle jeugdteams. Collin ging op zoek naar een andere club en kwam terecht bij VV Steenbergen, bij de mini’s.

Na een jaar of drie werd Collin gevraagd door RKSV Halsteren om daar te komen voetballen; een kans die hij met beide handen aangreep.

Eerste

Na een aantal jaren bij Halsteren te hebben gevoetbald en daar ook veel geleerd te hebben, werd hij vorig jaar gevraagd om bij RBC te komen voetballen. Wederom heeft Collin het daar enorm naar zijn zin.

"Dit is mijn eerste seizoen bij RBC en het gaat hartstikke goed. Zo goed zelfs, dat we nu eerste staan in de poule. We voetballen tegen teams uit bijvoorbeeld Tilburg en Breda, maar ook uit Zeeland. We trainen drie keer per week, dus dat is best pittig. Maar ik heb het ontzettend naar mijn zin bij RBC, heb verder ook geen andere sporten of hobby’s. Voetbal is alles voor mij", vertelt Collin enthousiast.

In de aanloop naar het toernooi worden er op de zondagochtenden overigens extra trainingen gehouden op het oude voetbalveld van Val Aan.

Grote namen

Aan het grote internationale toernooi dat van 11 tot 16 april gehouden wordt, doen in totaal meer dan 250 teams uit 40 landen mee. Daar treden ook grote namen aan zoals Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United en Paris Saint Germain.

Uiteraard wordt er ook in meerdere poules gespeeld en een aantal wedstrijden wordt zelfs live uitgezonden. Voor de meeste voetballertjes geldt dat dit een kans is die je maar één keer in je leven krijgt. De wedstrijden worden gespeeld op diverse plaatsen in Noord-Spanje.

Het toeval wil dat de familie Castenmiller dit hele gebied vrij goed kent van vroegere vakanties; ze zouden bij wijze van spreken bijna blindelings naar de diverse voetbalvelden kunnen rijden.

Acties

Dat is nu natuurlijk niet nodig, maar vader Bart gaat in ieder geval wel mee als begeleider. Vanzelfsprekend gaan er nog meer ouders mee, samen met assistent-trainer Gentrit Hashimi. Voor een dergelijk gebeuren moet er natuurlijk flink in de buidel worden getast en daarom worden er sponsors gezocht om dat voor elkaar te krijgen.

De voetballers zijn intussen zelf ook al fanatiek aan de slag met allerlei acties; zo zijn er tijdens de wedstrijd RBC-Alliance wafels verkocht aan het publiek, wassen de jongens auto’s, halen ze geld op met lege statiegeldflessen of laten zich door familie en vrienden sponsoren. Maar dat alles is niet genoeg om het geheel te bekostigen.

Sponsors

Ook hebben enkele sponsors al hun toezegging gedaan om het gebeuren financieel te ondersteunen, maar het team is nog steeds op zoek naar welwillende geldschieters.

"Of het nu grote of kleine bedrijven zijn maakt niet uit, alle hulp is welkom. Bovendien gaat van de totale opbrengst twintig procent naar Ankie Stoer , een goede doelenactie die zich inzet voor de bestrijding van kinderkanker", vertelt moeder Désiree Castenmiller.

"We hebben een Facebookpagina, RBC jo 12 droom, waarop veel te lezen is. Daar is ook onze flyer en het rekeningnummer te vinden."