Prinsenwagen Sanegeit in gevaar door inbraak bouwkot

Ergens tussen zondag 29 januari 17.00 uur en maandag 30 januari 11.30 uur hebben dieven al het elektrische gereedschap gestolen uit het bouwkot.

"Met nog maar vier weken tot carnaval, is het nog maar de vraag of we überhaupt met een prinsenwagen in onze optocht kunnen rijden. Zonder materiaal kan er niet verder worden gegaan met de wagen", meldt De Sanegeit op haar Facebookpagina.

In augustus 2015 werd de club ook al getroffen door een inbraak. Ook toen werd er elektrisch gereedschap gestolen. "Nu zitten we weer in hetzelfde schuitje."

Doneren

De leden doen daarom een oproep om oud elektrisch gereedschap te schenken. Wie De Sanegeit uit de brand wil helpen, kan contact opnemen met de carnavalsstichting.