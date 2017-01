Klaas Vos vertrekt bij Protestantse Kerk in Ossendrecht

Volgens Vos is het in dubbel opzicht mooi geweest, zo laat hij op zijn Facebookpagina weten. "De belasting is te hoog en ik heb behoefte aan een nieuwe uitdagingen." Vos had al enige tijd te maken met een kwakkelende gezondheid.

Hij trad in 2009 aan als dominee in de gemeente Woensdrecht. Onder zijn leiding startte de protestantse gemeenschap met het organiseren van culturele avonden en werden bekende gasten naar de kerk in Ossendrecht gehaald.

Vos verlaat de kerk per 1 juli 2017. De gemeenschap gaat op zoek naar een opvolger.