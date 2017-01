Eerste editie Full Colour Party start voorzichtig en kleurrijk

Reeds bij binnenkomst, voor het evenement Full Colour Party, werden er kleuren meegegeven bij de entree. Buiten een grappige zonnebril werden er ook neon armbandjes gegeven. Aan alles werd gedacht van muziek, licht, catering tot aan veilig vervoer toe. En toch, het nieuwe concept op Tholen heeft ietwat meer tijd nodig.

Organisator Romano Hagenaars van StageXtra is niet ontevreden. Voor een eerste editie van het evenement Full Colour Party is de opkomst minimaal, maar voldoende om een evaluatie aan te gaan en een tweede editie bespreekbaar te maken.

Hagenaars: "Ik werk zelf als beveiliger en sta op veel evenementen. Kleur is vrolijk. Het trekt mensen aan." Waarom er zo’n evenement op het eiland Tholen in Sint Maartensdijk wordt georganiseerd, hierover is hij duidelijk. "Er is weinig te doen voor jongeren op het eiland. We willen leuke feesten voor jongeren organiseren."

Andere evenementen

DJ Day Kingsley, niet de minste die ook op Amsterdam Dance Event en bij Escape Amsterdam draait, had de eer om deze eerste editie fun in te blazen met Progressive House muziek. Uiteindelijk kwamen er ruim 70 jongeren naar de Full Colour Party.

Niet een getal om over naar huis te schrijven, maar dat had ook te maken met andere evenementen in de omgeving.

Romano Hagenaars: "In Sint Annaland en in Tholen waren er ook evenementen op dezelfde avond." De try out voor een kleurrijk evenement is een klein beetje geslaagd. Al is het maar dat de avond goed, rustig en gezellig is verlopen.

Avondje weg

Het speciaal georganiseerde vervoer door Tholtax Tours, met een arrangement naar de Full Colour Party, maakte het mogelijk dat jongeren veilig van en naar Sint Maartensdijk konden rijden. De BOB was immers deze vervoersregeling en voor vijf euro was een rit een laagdrempelig feit.

Het werk dat vooraf is verzet, is aardig wat geweest. "We hebben een groep van zo’n vijf vrijwilligers. De jongerenorganisaties binnen Tholen vinden het leuk en goed. Jongeren moeten lekker een avondje weg kunnen", laat Romano Hagenaars weten.

Nieuw kleurconcept

Of een volgende editie erin zit, weet Hagenaars niet zeker. "We hebben er veel bekendheid aan gegeven, ook aan de voorbereiding en de promotie, maar een herhaling is nog niet zeker. Toch was het erg gezellig." Wie even genoeg had van het binnen gebeuren, ging naar buiten om onder meer een sigaret te roken.

Aan catering was eveneens gedacht en werd verzorgd door party- en recreatiecentrum Haestinge. Het muziekevenement duurde tot 2.00 uur ’s nachts, het tijdstip waarvoor een vergunning was afgegeven. Jongeren op Tholen van 16 jaar en ouder hoeven het eiland niet af. Een nieuw concept met kleur, muziek en vermaak, verpakt in een evenement, is geboren.