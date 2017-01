Eerste nieuwe Bergse koopzondag drukbezocht

Voor de ondernemers en winkelend publiek was het allemaal even wennen. Maar het resultaat van de wijziging was zeker positief.

Elke koopzondag heeft voortaan een duidelijk thema waarmee Sterck het winkelend publiek naar Bergen op Zoom probeert te krijgen. De eerste vernieuwde koopzondag had als thema Beleef de Koopzondag.

De koopzondag is verplaatst naar de laatste zondag van de maand, omdat veel steden rondom Bergen op Zoom de eerste zondag van de maand open zijn.

Bezoekers

Aan het einde van de maand zijn de salarissen net overgemaakt, de toeslagen gestort en hierdoor zijn de beurzen nog gevuld en is het tijd om iets nieuws te kopen.

Door extra entertainment en activiteiten voor jong en oud in de winkels, winkelstraten, pleinen en gebouwen te presenteren wil Sterck ervoor zorgen dat Bergen op Zoom een winkelstad is waar het altijd feest is. Deze belevenis moet voor een groeiend aantal bezoekers in de winkelstad zorgen.

Tulpen

Thema van de eerste zonnige koopzondag was dus ‘Beleef de Koopzondag’. Er was voor entertainment en muziek gezorgd. Ook werden er bossen tulpen uitgedeeld aan het winkelend publiek namens ondernemersvereniging Sterck.

Op de Grote Markt was er aan het einde van de zondag een loterij en werd er uit alle ingeleverde aankoopbonnen een winnend lot getrokken door de penningmeester van Sterck, Leon Videler. Hoofdprijs was een vier daagse stedentrip voor twee personen naar Barcelona.

Thema's

In februari is er geen koopzondag door de Vastenavend. Op 26 maart heeft de koopzondag als thema ‘Shop & Drop’. Zondag 30 april is het thema Street Arts, 28 mei ‘Alles van de Streek en 25 juni Maria Ommegang.

Van 27 juli t.m. 30 juli is het Krabbenfoor en 27 augustus is er Klassiek op straat. In september heeft de zondag als thema Vintage, 29 oktober Wijn en Stad en zondag 26 november Koopzondag in Sint Stijl.

Evaluatie

Op zondag 3 december is er een extra koopzondag en 17 december wordt erg groots uitgepakt met een Winterfoor. Dit moet een winterse tegenhanger worden van de zomerse Krabbenfoor. Op 24 december is er nog een extra koopzondag en 31 december heeft de koopzondag als thema Eindejaars Knallers.

De nieuwe formule voor de koopzondagen wordt aan het einde van het jaar geëvalueerd.