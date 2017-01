Publiek onder de indruk van Vastenavendwagens voor optocht 2017

Geïnteresseerden konden eens in ‘de keuken’ kijken van de bouwclubs en zien hoe een Vastenavondwagen gebouwd wordt. Ontwerpers van de Vastenavondwagens gaven uitleg over hun ontwerp tekeningen en konden vaak al tonen wat uiteindelijk het resultaat was geworden.

Verschillende facetten van de tekening waren ook al gebouwd. Veel bouwers waren druk aan het werk en zo kregen de bezoekers aan de open dag een heel goed beeld van de vele werkzaamheden en wat er allemaal komt kijken bij het maken van een nieuwe wagen.

Dat er nog veel gedaan moest worden om de wagens klaar te krijgen voor de Vastenavondoptocht op 28 februari 2017 was ook duidelijk te zien.

Wagens

"Het komt allemaal goed", werd er door vele bouwers gezegd. "Dat een wagenbouwer vaak de laatste weken voor de optocht wat harder moet werken, dat weet hij of zij. Daar kan je niets aan veranderen en ‘Da’s d’n aard van ’t beesje’" Dit is overigens ook het motto van de Bergse Vastenavond 2017.

Veel bouwclubs hebben nieuwe bouwers nodig en zijn op zoek naar jonge of wat oudere enthousiaste personen die op een of andere manier willen helpen met het bouwen van een Vastenavond wagen. Het is niet alleen laswerk of boetseren wat bij een bouwproces komt kijken.

Elk helpend hand is van harte welkom. Iedereen wordt uitgenodigd om nog eens te komen kijken in een van de bouwkotten. De aanwezigen geven heel graag verdere informatie.