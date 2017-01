‘Moeder’ van PvdA Ombudsteam opent officieel een team in Bergen op Zoom

Het Ombudsteam in Bergen op Zoom dient er vooral te zijn om onduidelijke en moeilijke situaties een oplossing te bieden aan burgers die van het kastje naar de muur worden gestuurd. Lutz Jacobi had daarbij een bijzondere gast bij zich om te introduceren.

Na een urenlange reis uit Friesland kwam Lutz Jacobi aan in Bergen op Zoom om er een wandeling te maken door de wijk Gageldonk. Samen met leden van PvdA Bergen op Zoom belde ze willekeurig aan bij mensen, uiteraard met een rode roos in de hand als geijkt symbool van deze politieke partij.

Campagnecoördinator Flip Aertsen: "We kregen leuk reacties. Mensen wonen er naar hun zin en houden elkaar goed in de gaten." Aertsen is sinds 1973 lid van de PvdA en volgt een familietraditie die teruggaat tot aan zijn grootmoeder die destijds op de bres stond voor SDAP, de voorloper van PvdA.

Successen

Lutz Jacobi zat destijds, in 2006, naast haar 2e Kamergenoot Hans Spekman. Jacobi: "Van hem komt het initiatief. Hij is de vader van het Ombudsteam. Ik zat naast hem. Toen hij zei dat sociale democratie in het hart van de mensen moet zitten, wist ik het en dacht ik, yes, dit is mijn man!"

Een Ombudsteam is ervoor bedoeld om mensen in de samenleving verder te helpen. "Maar, let op", laat Jacobi weten. "We zijn geen hulpverleners. Het gaat om communicatieproblemen met instanties. We mogen niet zeggen, we kunnen niets voor u doen."

Er worden een paar successen uit de doeken gedaan die de afgelopen jaren zijn geboekt bij andere Ombudsteams in het land.

Nut

Jacobi vertelt: "Het was winter 2007 en het ging om een huisuitzetting waarbij de stroom en het water al afgesloten was bij een gezin. In Utrecht kwam er een spoeddebat."

"We zeiden, dit gaan we niet doen in Nederland. Via Kamervragen werd de boeteregeling afgeschaft. Of een ander Kamerwerk. Bij een ouder echtpaar mocht de man niet mee naar het verpleegtehuis. Via het Ombudswerk mochten deze mensen uiteindelijk samen naar het verpleegtehuis."

Het nut en de kracht van een Ombudsteam zit ‘m duidelijk in het ondersteunen en helpen van mensen. Soms is een telefoontje of een brief naar een wethouder voldoende.

Overdracht

Na drie Kamerperiodes stopt Lutz Jacobi ermee. Bij de eerstvolgende verkiezingen in maart 2017 zal ze haar stokje overdragen aan Joke de Kock uit Breda. De Kock is in Nieuw-Vossemeer geboren, volgde haar middelbare school in Bergen op Zoom en werkte bij het voormalige Lievensberg ziekenhuis.

Jacobi laat een duidelijk standpunt achter: "We moeten in Nederland oog hebben voor elkaar, meer solidair zijn. Ik ben misschien van een andere planeet, maar je moet zichtbaar zijn. Erop af gaan. Daarom ren ik me rot. Ik ben nu één van de mensen uit Bergen op Zoom. Het persoonlijk langsgaan bij mensen wordt zwaar onderschat. In de politiek komt het erop aan om samen een eenheid te vormen."