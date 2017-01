Subsidie voor promotie vervoersmogelijkheden

Naast de reguliere bus kent de gemeente namelijk nog heel wat andere initiatieven om mensen naar hun plaats van bestemming te brengen. In totaal ontvangt de gemeente een bedrag van vijfduizend euro van de Regio West-Brabant voor de promotie van de alternatieven voor het openbaar vervoer.

Dat vervoer een actueel thema is, blijkt wel uit de vele burgerinitiatieven die de afgelopen maanden zijn ontstaan. Zo rijdt er dankzij Woensdrecht Werkt sinds twee weken weer een bus door Woensdrecht en Calfven. Het gaat om een vorm van kleinschalig vervoer, waarbij vrijwilligers de inwoners rondrijden.

In Putte heeft de zorgcoöperatie Zorg Om Zorg het initiatief genomen voor een soort belauto. Ook de Dorpscoöperatie van Huijbergen werkt aan een vorm van collectief vervoer.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal juicht al die initiatieven toe. "Voor mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer, is het voor hun leefbaarheid en zelfredzaamheid belangrijk dat er goed toegankelijk vervoer is", vindt hij.

Mobiliteitsconsulenten

Om ervoor te zorgen dat iedereen ook echt op de hoogte is van alle vervoersmogelijkheden, is de gemeente afgelopen najaar met een informatiecampagne gestart. Zo is er een informatiezuil geplaatst in welzijnscentrum K4 in de Kromstraat in Hoogerheide, waar mensen digitaal informatie over openbaar vervoer kunnen opzoeken.

Daarnaast zet de gemeente in op de kennis van drie mobiliteitsconsulenten, die als vrijwilligers zijn opgeleid om mensen wegwijs te maken in de mogelijkheden voor vervoer. Het gaat om Henk van de Brug, Ger de Heer en Leny Jansen-van Deelen. Zij zijn bereikbaar via K4.

"Veel mensen zoeken voor vervoer op de website 9292ov.nl, maar die geeft alleen gegevens van de gewone bus en de trein, terwijl er in Woensdrecht zoveel meer is. Onze consulenten kunnen precies vertellen welke vorm het beste bij welke situatie past. Dat kan soms zelfs sneller, goedkoper of gerichter dan de reguliere bus", aldus wethouder Van Agtmaal.