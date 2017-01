Agenten hielden de mannen aan in de Jan van der Heijdenstraat in Hoogerheide toen ze op heterdaad betrapt werden tijdens een drugsdeal. "Die vond plaats in de auto van een van de verdachten", aldus de politie.

De Bergenaar wordt verdacht van drugshandel en de man uit Hoogerheide werd aangehouden als klant. De drugs die het duo op zak had is in beslag genomen.