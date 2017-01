Groot deel Philip Morris-medewerkers weer aan het werk

Dat blijkt de rapportage Economische Structuurversterking Delta-regio, dat minister Henk Kamp van Economische Zaken donderdag in ontvangst heeft genomen.

Vooral in de logistiek en industrie konden veel oud-medewerkers worden opgenomen. De verwachting is ook dat die sectoren de komende jaren alleen nog maar verder zullen groeien.

Inleveren

De grote ontslaggolf bij Philip Morris miste zijn effect in de regio niet. Niet alleen in Bergen op Zoom zaten in één klap 487 mensen thuis, ook in de gemeente Tholen (131), gemeente Roosendaal (114), gemeente Woensdrecht (104) en gemeente Steenbergen (67) werden veel medewerkers getroffen.

Op 1 september 2016 hadden 788 mensen weer een nieuwe baan gevonden, al hebben zij in veel gevallen wel twintig tot dertig procent van hun inkomen moeten inleveren en hebben zij vaak te maken met grotere reisafstanden.

Toch hebben in totaal zo’n 250 werkgevers in de regio één of meerdere oud-medewerkers onder contract genomen.

Investeringen

Om de werkgelegenheid in de regio verder te versterken staken de provincies Noord-Brabant en Zeeland, diverse gemeenten, regionale partijen en het Rijk de handen ineen.

Zo wordt er bijvoorbeeld voor ruim tachtig miljoen euro geïnvesteerd in de komst van een nieuwe hal voor het onderhoud van de motor aan de F-35 op vliegbasis Woensdrecht.

Ook is de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom versneld tot ontwikkeling gekomen. Volgens het rapport wordt er inmiddels ook weer volop geïnvesteerd in West-Brabant.

Sinds begin 2015 kondigden 73 ondernemingen aan bijna driehonderd miljoen euro in hun bedrijven te steken. Daarmee creëren zij naar verwachting 3200 nieuwe arbeidsplaatsen.

Vasthouden

Minister Henk Kamp toonde zich bij de presentatie onder de indruk van de veerkracht van de regio.

“Ik heb veel waardering voor de inspanningen die bedrijven, regionale partijen, provincies en het Rijk de afgelopen twee jaar hebben geleverd om de economie van Zuidwest-Nederland weer op gang te brengen. De resultaten van hun inspanningen zijn inmiddels goed zichtbaar. Grote retailers, logistieke bedrijven, chemische industrie en modeketens wisten de weg steeds vaker naar Zuidwest-Nederland te vinden. De regionale economie groeit en de werkloosheid blijft dalen. Het is zaak om deze koers vast te houden.”