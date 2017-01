'Grandioze' opening van Steenbergse haven met Amira Willighagen

In het weekend van 19, 20 en 21 mei zijn er volop activiteiten op en rondom het water, denk aan optredens van verschillende orkesten, musicals, marktkraampjes en er rijdt een treintje van en naar de binnenstad. "We gaan Steenbergen hiermee weer stevig op de kaart zetten", aldus wethouder Zijlmans.

De opening van de haven stond eerst gepland voor eind september vorig jaar, rond het einde van het vaarseizoen maar daar werd al snel van afgeweken. Uiteindelijk werd gekozen voor juist het begin van het vaarseizoen, medio mei 2017.

"Zoals het er nu naar uitziet, is de haven dan ook echt klaar. Ze zijn op dit moment nog bezig met het aanleggen van nieuwe steigers en er worden nieuwe damwanden geslagen. Zo’n opening is toch leuker als hij echt klaar is."

Kartrekker

Om dit heuglijke feit te vieren nam de gemeente contact op met verschillende belanghebbenden voor een brainstormavond en uiteindelijk werd Jan Ligtenberg, dirigent van het ABS mannenkoor, gekozen als kartrekker.

"Jan had er een duidelijk idee over en we zijn er van overtuigd dat hij wat extra schwung aan de opening kan geven."

De gemeente ondersteunt hem daarbij wanneer nodig, maar Jan Ligtenberg krijgt hulp uit alle hoeken van de samenleving. Horecaondernemers, verschillende verenigingen zoals de scouting en de fotoclub en burgers hebben zich al gemeld om van de opening één groot feest te maken.

Programma

Dat feest begint al op vrijdagmiddag voor de vele kinderen van Steenbergen. Verdeeld over twee groepen van zevenhonderd kinderen komen de basisschoolleerlingen uit Steenbergen kijken naar de educatieve musical 'De Vuilnisboot'. Dit wordt uitgevoerd door een selectie van zo’n vijftig kinderen op een groot overdekt ponton, dat in de Steenbergse haven komt te liggen.

De musical wordt muzikaal begeleid door muziekvereniging Volharding en de schoolorkesten. Na twee optredens om 13.15 en 14.15 uur wordt om 16.00 uur een opvoering gegeven voor de ouders van de vele kinderen.

’s Avonds, rond de klok van 19.30 uur, staat de officiële opening op de planning. Jan Ligtenberg wil nog niet alles vertellen, maar het wordt een knallende opening benadrukt hij. De rest van de avond is voor muziekvereniging Volharding en de Persi Swing Collective.

Thema: water

Zaterdag en zondag begint het programma vrijwel identiek. Er staan verschillende attracties voor de kinderen, zoals een opblaasbare piratenboot en een draaimolen. "Maar, alles staat in het teken van water en de haven. Dus als er een draaimolen komt, is het bijvoorbeeld wel een bootjesmolen."

Het waterthema wordt doorgetrokken in de kraampjes die rondom de haven staan opgesteld. Daarnaast kan men fluisterboten huren om naar Bovensas te varen of in het treintje stappen naar de binnenstad alwaar diverse leegstaande panden tijdelijk worden ingevuld als pop-up store, zodat bekende en minder bekende ondernemers zichzelf kunnen presenteren aan de inwoners.

Aqua Musica

Hoogtepunt van de zaterdag wordt het muzikale evenement Aqua Musica. "Mannenkoor ABS verzorgt in samenwerking met een professioneel orkest een Andre Rieu-achtige avond op het ponton in de haven. Diverse artiesten treden hierbij op, zoals Amira Willighagen (bekend van Holland’s Got Talent) en de kade in Steenbergen wordt voor één avond 'de Prinsengracht'."

Op zondag worden er nog diverse optredens gegeven door onder andere Myra Ceti’s theaterschool. "Alles is gratis voor de bezoekers, van het treintje tot de optredens. De opening moet een feest worden voor alle Steenbergenaren."