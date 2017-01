Ruim driehonderd hennepplanten gevonden in West-Brabant

In totaal zijn 343 hennepplanten gevonden en een kwekerij waar 381 kweekpotten klaar stonden om gevuld te worden met nieuwe planten. Meerdere verdachten werden aangehouden en er werd tevens een spikplinternieuwe auto in beslag genomen.

In een woning aan de Heiningen in Bergen op Zoom werden 84 grote oogstrijpe planten aangetroffen. De verdachte is voor verhoor meegenomen, net als zijn nieuwe auto. De man is tevens meteen uit zijn woning gezet door de woningbouwvereniging en moet dus op zoek naar een nieuwe woning.

In een woning aan de Wouwsestraatweg eveneens in Bergen op Zoom werd een hennepkwekerij gevonden met 111 grote hennepplanten. "Ook hier gaat het om een kwekerij die al geruime tijd in gebruik is en waar al diverse oogsten zijn gerealiseerd", aldus de politie. De bewoner werd aangehouden en verhoord en moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Huisuitzetting

In een woning aan de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom werden nog eens 98 jonge hennepplanten gevonden die daar geplant zijn na een eerdere oogst. De aanwezige bewoner is meegenomen naar het bureau. "De woning is van het energienetwerk afgesloten en de bewoner wordt zijn huis uitgezet", meldt de politie.

In een schuur bij een woning aan de Westlandse Langeweg in Steenbergen trof de politie een kweektent aan met daarin vijftig zeer jonge hennepplanten. "De hoofdbewoner was op dat moment niet aanwezig en zal later op het bureau worden verhoord." Uit onderzoek blijkt dat er langere tijd hennep is gekweekt.

Elektriciteit

De kwekerij met daarin 381 kweekpotten werd aangetroffen in een loods achter een woning aan de Oudemolenseweg in Fijnaart. Het ging hierbij om een professioneel ingerichte kwekerij met een kostbare koelinstallatie om de hennepgeur te verdoezelen.

Alle planten en kweekspullen zijn in beslag genomen en vernietigd. In alle gevallen was sprake van diefstal van stroom.