Muziekvereniging Concordia viert 115-jarige bestaan met reünie

De muziekvereniging houdt vrijdag in dorpshuis De Wimpel een gezellige en muzikale reünie. Naast de reguliere activiteiten houdt muziekvereniging Concordia in het licht van het 115-jarige bestaan in de loop van het jaar nog diverse andere activiteiten.

Toen burgemeester Van der Sleijden van Sint Philipsland op 1 februari 1902 een muziekvereniging oprichtte, telde ze zo’n 15 leden. De burgemeester koos voor de naam Concordia, Latijns voor Eendracht. Twee jaar later al waren de eerste rondgangen door het dorp. In 1959 kwam er een slagwerkgroep, toen nog een drumband, bij.

De variatie in het programma breidde uit en concertwerken kregen meer aandacht. Anno 2017 heeft Concordia 50 leden waarvan 30 fanfaremuzikanten, tien slagartiesten en tien leerling-slagwerkers en -blazers. "In het afgelopen jaar is er niemand bij Concordia gestopt. Er zijn vijf personen bijgekomen. Dat is heel positief", stelt secretaris Natalie Nuyens.

Slagwerk

"De meeste leerlingen bespelen een blaasinstrument. Het zou mooi zijn wanneer dat iets breder verspreid zou zijn naar het slagwerk. We hebben onder andere melodische instrumenten xylofoon en marimba aangeschaft", vult voorzitter Jan Everaers aan.

Dirigent Walter Siol en instructeur Marjan Orgers weten met veel enthousiasme alles uit de muzikanten te halen wat zij in zich hebben. "Zij verplaatsen zich ook heel goed in de jeugdige spelers." De algemene bestuursleden Jeanine Kramer, Anita Krijger en mariska Ramaekers geven aan dat de saamhorigheid in de muziekvereniging groot is.

"Leden helpen vrijwillig mee met van alles en ook hun partners helpen een handje." Het bestuur is dan ook zeer positief gestemd over de toekomst van Concordia. "Muziek maken is wat mensen graag samen doen. Het wordt breed gedragen in de gemeenschap. Dat is ook de kracht van onze muziekvereniging", aldus de voorzitter.

Muziekwerken

Om het 115-jarige bestaan niet ongemerkt voorbij te laten gaan, houdt Concordia vrijdag de 27e januari een muzikale reünie in De Wimpel, waar op maandag het leerlingenorkest en de fanfare repeteren en op donderdag de slagwerkers oefenen.

"We hebben de oud-leden uitgenodigd om de reünie bij te wonen en om samen wat te spelen. De inloop is vanaf 19.45 uur. De fanfare en de slagwerkgroep zullen beide twee muziekwerken spelen. Inmiddels hebben we 30 aanmeldingen ontvangen van de oud blazers en slagwerkers", vertelt Everaers.

De reünie staat in het teken van gezellig herinneringen ophalen en toasten op het jubileum. Het bestuur hoopt dat de oud muzikanten zo geënthousiasmeerd raken, dat zij hun instrumenten oppakken en deze nummers meespelen tijdens het reünieconcert op 25 maart.

Programma

Naast het reguliere programma met onder meer de aubade op Koningsdag, de avondvierdaagse en de lampionnenoptocht wil Concordia in de loop van het jaar samen met de scholen een productie maken waaraan de kinderen actief meedoen. Everaers: "Dit staat nog in de steigers."

Ook moet er een nieuwe gezamenlijke foto worden gemaakt. Verder wordt gedacht aan een weekendje weg. Het eindejaarconcert zal met de samenwerking met andere muzikanten en koren op 25 november zeer zeker groter worden van opzet.

Bent u een oud-muzikant van Concordia en heeft u geen uitnodiging ontvangen? U bent van harte welkom. U kunt uzelf nog aanmelden via oudleden@concordia-sintphilipsland.nl