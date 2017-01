Van der Haar oppermachtig in Hoogerheide

Hij was op het kurkdroge parkoers in Hoogerheide veel sterker dan de rest van het veld, waaronder Mathieu van der Poel, die de cross in 2016 en 2015 won.

De uit Amersfoort afkomstige Van der Haar fietste halverwege de wedstrijd weg uit een kopgroep met onder anderen Van der Poel en de Fransman Clément Venturini.

Hij breidde daarna zijn voorsprong alleen maar uit. Tom Meeusen en Corné van Kessel eindigden ook op het podium.

Rucphen

Tweevoudig winnaar Van der Poel had geen antwoord en finishte roemloos als 24e. Het was de tweede zege van Van der Haar dit weekend. Zaterdag kwam hij al als eerste over de streep in Rucphen.