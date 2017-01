De wereldkampioene uit Ossendrecht lag in de eerste ronde op kop, maar ging in een afdaling hard onderuit.

Ze probeerde nog verder te gaan, maar moest afstappen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of ze volgende week haar wereldtitel kan verdedigen in Luxemburg.

Marianne Vos was oppermachtig in de race. Ze was sterker dan Lucinda Brand en Annemarie Worst. Joris Nieuwenhuis won eerder op de dag de wedstrijd bij de beloften.