Ridder Jan Prop compleet verrast met hoge onderscheiding

Zichtbaar geëmotioneerd en totaal overdonderd nam hij de koninklijke onderscheiding in ontvangst tijdens het UCI-diner op de vooravond van de GP Adrie van der Poel, een van de vele wieleractiviteiten waar de Hoogerheidenaar zich al jarenlang belangeloos voor inzet.

Ongeloof

Het begon bij de naar voren geroepen Jan Prop langzaamaan te dagen dat burgemeester Steven Adriaansen hem niet zomaar toesprak.

Met ongeloof in zijn ogen hoorde hij de lovende woorden aan, maar toch was de verrassing groot toen Adriaansen uitsprak dat de Hoogerheidenaar niet zomaar een lintje krijgt, maar benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

GP Adrie van der Poel

De lijst met verdiensten van de 59-jarige Prop is niet de minste. Naast zijn werk als woordvoerder van de gemeente Woensdrecht is de Hoogerheidenaar al sinds 1989 actief in met name de Woensdrechtse (wieler)sportwereld.

Het bekendst is zijn voorzitterschap voor de Stichting GP Adrie van der Poel. Prop stond mede aan de wieg van de veldrijwedstrijd in 1999 en is sinds 2001 voorzitter van de ploeg die ook al twee keer een WK naar Hoogerheide haalde.

Sinds 2001 is Prop ook lid van de Association internationale des Organisateurs de Cyclo-Cross en sinds 2009 is hij zelfs voorzitter van de koepel voor cyclocrosswedstrijden.

WTC Woensdrecht

De Hoogerheidenaar is ook bijna twintig jaar lang voorzitter geweest van Wieler Toer Club Woensdrecht (voorheen Triatlon Hoogerheide). Met zijn 31-jarige lidmaatschap is hij nog altijd het langst actieve lid van de vereniging.

WTC was destijds de eerste organisatie die een toertocht voor mountainbikers introduceerde in de gemeente Woensdrecht. Het evenement trekt jaarlijks ruim duizend deelnemers.

Ook buiten het wielrennen ging Prop een bestuursfunctie niet uit de weg. Zo was hij van 1995 tot 2002 bestuurslid van tennisvereniging Mattemburg in Hoogerheide. Hij slaagde erin om een aantal grote sponsoren binnen te halen en de tenniskleding voor de jongere leden te laten sponsoren.

Kanjer

Burgemeester Steven Adriaansen sprak bij de uitreiking dan ook van een bijzondere lijst van verdiensten.

“Daar spreek ik mede namens het gemeentebestuur mijn grote complimenten en waardering voor uit. Woensdrecht mag trots zijn op zo’n kanjer binnen de gemeente. Het is mij dan ook een groot genoegen om te kunnen mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Jan Prop te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.”

Mond vol tanden

Prop zelf had enkele momenten nodig om alles tot zich te laten doordringen.

“Ik sta niet vaak met mijn mond vol tanden. Al 25 jaar ben ik verbonden aan het kabinetschef en in al die jaren heb ik al heel wat koninklijke onderscheidingen in mijn handen gehad. Maar nooit had ik gedacht er zelf een te krijgen. Ik heb vanavond heel veel eer gekregen voor iets wat ik alleen heb kunnen doen met de steun van mijn vrouw en met het fantastische comité van de GP Adrie van der Poel. Zonder deze mensen had ik het nooit voor elkaar gekregen. Dus chapeau voor iedereen!”