Vrienden van Siem haalt geld op voor Radboudumc

"Dit jaar is gekozen voor voor de afdeling vrouwen oncologie", laat de vriendengroep weten op Facebook.

"Het doel is om voor het ziekenhuis een digitale tafel te realiseren voor in de wachtkamer, zodat de patiënten zich kunnen bezighouden met de laptop, tablet of iPad." Zowel in 2015 als in 2016 werd door de Vrienden van Siem geld opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie.

De Vrienden van Siem werd opgericht in september 2010, naar aanleiding van het overlijden van Siem Vroegop. "Een gewaardeerd familielid en gezamelijke vriend, wie na enkele jaren van ziekte de strijd tegen kanker niet heeft kunnen overwinnen."

Jaarlijks worden verschillende activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor het goede doel, zoals de Geuze Cup en een wandeltocht. De afgelopen jaren werd al meer dan 150.000 euro opgehaald.