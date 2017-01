Groen van Prinstererschool wint eerste voorronde van jeugddebat

De drie achtste groepers namen het op tegen Emmelie de Kok, Lissa van Beers en Kiki Heshof van de Maria Regina in Steenbergen. Beste debater van de ochtend was Bas de Wolf die volgens de jury gedurende het debat steeds meer in vorm kwam.

Het winnende idee van de Groen van Prinsterschool uit Dinteloord was voornamelijk gericht op de scholieren uit groep acht en ouderen in een bejaardentehuis. "Ons plan is om oudere mensen uit de buurt in contact te brengen met leerlingen van onze school."

Zo werd er geopperd om als leerlingen van groep acht de ouderen te helpen met hun digitale vaardigheden, terwijl de ouderen juist (geschiedenis)lessen levendiger kunnen maken door hun ervaringen en verhalen met de kinderen te delen.

Afvalbakken

Zij namen het op tegen de Maria Regina die opperde om nieuwe prullenbakken te plaatsen in de gemeente Steenbergen die gemaakt worden van gerecycled plastic. "Wij vinden dat er veel te veel plastic en nog veel meer afval zomaar op straat wordt gegooid."

Zodra een afvalbak in bijvoorbeeld een park of bij een 'hangplek' kapot gaat, kan hij als het aan de kinderen ligt vervangen worden voor een duurzamere variant.

"We hebben niet veel geld nodig, want we moeten alleen een mal hebben voor de prullenbak. Een bedrijf in Roosendaal kan voor ons het plastic smelten en in de mal gieten. Deze prullenbak is dan speciaal want hij is van oud plastic gemaakt en heeft allerlei kleuren, dus is het leuker om je afval in te gooien."

Debat

Dat laatste werd betwist door de Groen van Prinstererschool. Nadat beide scholen hun idee gepresenteerd hadden, mochten ze elkaar het vuur aan de schenen leggen. Zo wilde Tijn Gunter weten waar al dat plastic voor de nieuwe afvalbakken vandaan gaat komen en wat ze gaan doen tegen luie mensen die hun afval toch op straat gooien.

Lissa van Beers reageerde daarop door te stellen dat er niet altijd uitgegaan moet worden van het slechte van de mens. Emmelie de Kok wilde daarentegen weten wat ouders aan het idee hebben van de verbinding tussen scholieren en bejaarden.

"Jullie idee is niet voor heel de gemeente, maar alleen voor jullie school en de ouderen. Jongvolwassenen en ouders hebben er niets aan."

Winnaar

Uiteindelijk besloot de jury, bestaande uit Erica Knop (leerplichtambtenaar), Jeroen Akkermans en Harry van der Klink (Bibliotheek Markiezaten) dat de Groen van Prinstererschool doorgaat naar de finale op 17 maart. De winnaar van die finale gaat naar huis met 2500 euro om het project ten uitvoer te brengen.

Wel kregen beide scholen nog wat tips mee van de jury. Zo stelde Erica Knop dat de voorbereiding van de Maria Regina niet heel zorgvuldig leek. "Daardoor waren er wat onduidelijkheden voor wat betreft de begroting en daardoor spraken jullie elkaar weleens tegen."

Bij de Groen van Prinstererschool was er volgens de jury sprake van een betere voorbereiding, maar bij beiden miste de juryleden een visuele presentatie. "Groen van Prinsterer, de volgende keer willen we dus graag een betere presentatie zien met daarin ook meer suggesties voor de workshops die jullie met de ouderen willen houden."

Jeugddebat

Het jeugddebat wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Steenbergen om kinderen uit groep acht van de verschillende basisscholen in de gemeente kennis te laten maken met de politiek.

De scholieren worden begeleid door verschillende (burger)raadsleden om tot een idee te komen wat ze tijdens het jeugddebat presenteren en verdedigen tegenover de andere groep. Na drie voorrondes strijden de winnaars tegen elkaar in de grande finale.