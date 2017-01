WVS Groep helpt mensen uit bijstand aan werk

Het werkvoorzieningschap wordt daarvoor omgevormd van een productiebedrijf met beschutte werkplaats naar een leerwerkbedrijf.

Dat zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert met elkaar overeengekomen.

Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Participatiewet ingegaan, die gemeenten verantwoordelijk maakt voor de ondersteuning om mensen aan het werk te krijgen.

In West-Brabant gaat het om 6500 mensen die nu nog leven van een uitkering. Daarnaast draagt de WVS ook nog zorg voor een kleine 2500 mensen die zij vanuit de oude situatie van voor 2015 al onder hun hoede hadden.

“Met de invoering van de Participatiewet is er een stop gezet op de instroom, omdat het de bedoeling is dat mensen zoveel mogelijk doorstromen naar regulier werk en niet op een door de overheid gesubsidieerde beschutte werkplaats”, verklaart de Steenbergse wethouder Cors Zijlmans namens de negen gemeenten.

De WVS Groep blijft het beschutte werk wel aanbieden, maar gaat ervan uit dat die doelgroep zal afnemen.

Nieuwe rol

Dat betekent dat ook de rol van de WVS Groep verandert. Al in 2015 kwamen de negen gemeenten overeen dat het werkvoorzieningschap zich voortaan moet richten op het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk.

Een taak die min of meer ook al wordt uitgevoerd door het Werkplein in zes gemeenten in het hart van West-Brabant en de ISD op de Brabantse Wal.

“We zitten dus met drie organisaties die ieder op een andere manier aangestuurd worden, maar zich wel met hetzelfde doel bezig houden. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad om tot een eenduidige lijn te komen”, stelt Zijlmans.

Begleidingstrajecten

Die lijn is nu gevonden en wordt in april voorgelegd aan de gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Afgesproken is dat de WVS Groep als leerwerkbedrijf optreedt en zeventig procent van alle begeleidingstrajecten op zich neemt.

Concreet zal dat betekenen dat er jaarlijks zo’n driehonderd mensen vanuit de bijstand bij een van de werkgevers in de regio terecht kunnen.

Daarbij is de samenwerking met het Werkplein en de ISD cruciaal. “Zij krijgen immers bezoek van mensen die op zoek zijn naar werk. Als blijkt dat zij een extra zetje nodig hebben, kunnen ze een leerwerktraject volgen bij de WVS”, zegt Jean-Pierre Schouw, voorzitter van WVS Groep en wethouder in Etten-Leur.

Die begeleiding is er niet alleen voor werkzoekenden. Ook werkgevers kunnen gebruikmaken van de expertise van de WVS Groep. “Want uiteindelijk hebben we elkaar nodig om deze doelgroep weer aan de slag te krijgen”, aldus Schouw.