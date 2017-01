Tijdelijke winkel maakt mensen bewust van 'Brandveilig Leven'

Deze tijdelijke belevingswinkel is onderdeel van de campagne Voorlopletters en maakt bezoekers bewust van de risico’s en gevolgen van een brand in huis. De pop-up store reist door de regio Midden- en West-Brabant en deed eerder al de gemeente Steenbergen aan.

Henk Viel, medewerker risicobeheersing Roosendaal, vertelde daar verheugd te zijn dat men op deze manier nietsvermoedende mensen kan waarschuwen voor de gevaren die op de loer liggen.

"We kunnen mensen niet vaak genoeg op de brandveiligheid wijzen. Mensen denken vaak: 'Dat kan bij mij thuis nooit gebeuren'. Een ongeluk zit in een klein hoekje en daar proberen we de mensen attent op te maken."

Ervaren

Naast de informatie en de uitleg die bezoekers kunnen krijgen van deskundigen, kunnen ze ook de impact van een brand beleven. In de pop-up store is het mogelijk voor de bezoekers om door middel van decorstukken, foto’s en virtual reality-brillen de impact van een brand te ervaren.

Viel legde uit. "Zo hebben we bijvoorbeeld een slaapkamer nagemaakt om te laten zien hoe onschuldig een brand soms kan ontstaan. Om een voorbeeld te geven: Een oplader van een laptop op bed laten liggen terwijl hij aan het opladen is, kan in het ergste geval voor brand zorgen. Dat moeten we absoluut niet hebben."

Campagne

De campagne Vooropletters richt zich met name op het geven van voorlichting over onder andere de oorzaken van brand. Een kerngedachte die strookt met die van de brandweer en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

"Bewustwording is de eerste stap in het proces om brandveiligheid te verbeteren. Met deze winkel denken we echt dat we daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren", sluit Viel tevreden af.

De pop-up store in Bergen op Zoom is de laatste twee weekenden van januari geopend.